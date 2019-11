«Desitjo tota la sort del món al Baxi, menys per al partit de demà»

Rival del Baxi demà a la tarda al pavelló Fernando Martín, és un dels tres únics jugadors que continuen a la plantilla madrilenya

Almenys hi haurà un manresà, aquest dissabte a la tarda (18 h) a la pista del Montakit Fuenlabrada, que desitjarà la derrota del Baxi. És Marc Garcia i per unes raons ben òbvies i naturals. És jugador de l'equip local, un Fuenlabrada que es presentarà al partit amb un balanç de triomfs i derrotes a la lliga idèntic al dels manresans (2-5) i que lluita per assolir el màxim de partits guanyats i no quedar-se en les últimes places de la classificació. Ara el Manresa és setzè i l'equip del sud de Madrid és dissetè, el penúltim. Garcia, de 23 anys, està jugant una mitjana de 14 minuts i aporta 6,6 punts en l'anotació global del seu equip.



Per un dia, demà voldrà que el Manresa no guanyi i vostè en podrà ser protagonista directe a la pista.

Jo soc manresà, exjugador del club i aficionat de tota la vida de l'equip, i miro i segueixo els partits sempre que puc. Però sí, demà la victòria ens convé molt, no la podem deixar escapar. Després ja desitjaré tota la sort del món al Baxi Manresa.

Va veure el partit de dimecres de la Champions League amb el Türk Telekom?

Sí, i tant. Van tenir un rival molt dur, que els va posar les coses difícils, però no es van desanimar, van treballar tota l'estona i Ferrari va tornar a ser decisiu. Ja ho va ser en el darrer partit ACB al Congost contra el Bilbao. Aquí esperem el millor Baxi Manresa, tot i que també volem fer valdre que Fuenlabrada és una pista on costa molt guanyar.

En la pretemporada va tenir un incident poc agradable en un partit amistós, amb una fractura de pòmul. Com està?

Sí, va ser a Tenerife, en una acció de joc molt desafortunada. D'una forma del tot involuntària, Iffe Lundberg em va donar un cop de colze i l'impacte va ser realment molt dolorós. Al final no em vaig operar però durant unes quantes setmanes, en els partits i en els entrenaments, he estat portant una màscara que era molt incòmoda en tots els sentits, tenia problemes de visió i em marejava. Per sort ja no l'he de dur.

Com és el Montakit 19-20? Hi ha molts canvis en referència a la plantilla del curs passat, oi?

Sí, només hi quedem tres jugadors: Eyenga (el capità perquè és qui més anys porta a l'equip), Tomás Bellas i jo. Hem intentat que els nous jugadors comprenguin el que representa el Fuenlabrada. A nivell humà hi ha una plantilla fantàstica, hi ha bones persones.

Quines similituds veu entre el Manresa i el Fuenlabrada, com a clubs, com a ciutats...

Hi ha coses que se semblen i d'altres que no. Fuenlabrada és més gran i ara té un equip de futbol a Segona que també tiba molt. Però els pavellons i les aficions de bàsquet sí que són força similars, estan molt al costat del seu equip. Als pavellons hi ha un ambient calent, són pistes en què hi ha passió.

Com valora l'inici de campionat per part del Montakit Fuenlabrada, n'està content?

Portem dues victòries i en voldríem tenir més, però penso que hi ha una bona plantilla, podem fer un bon bàsquet si aconseguim el que ens demana l'entrenador: defensar, mirar de córrer i gaudir del joc. També hem tingut lesionats, però demà esperem tenir tots els jugadors. El Tomás Bellas és a punt, ja no té cap problema.

En canvi, al Manresa sí que és segura la baixa per unes quantes setmanes de Pere Tomàs, i David Kravish és dubte per a demà. Això els beneficia?

Sobretot ens fixem en estar bé nosaltres al partit, i no tant en l'adversari. A més, el Baxi ha demostrat que també sap tirar endavant, tot i les absències que pugui tenir. La que va poder notar més va ser la de Ferrari després de la seva lesió a la primera jornada.

El que és curiós és el cas de Sergi Vidal, que va ser jugador del Fuenlabrada fins fa uns pocs dies i demà vestirà la samarreta del Manresa. Hauran de canviar alguns dels seus sistemes de joc per a demà, suposo, Vidal es deu saber tot el llibret.



El Sergi ens ha ajudat molt aquestes setmanes que ha estat amb nosaltres. Estic content que hagi pogut continuar a la lliga amb el Manresa. El que s'ha quedat és Richotti, que ha demostrat que és una gran persona i s'està adaptant a la posició de base, a la qual no estava acostumat.

I, en el seu cas, que és el que li està demanant ara l'entrenador, Jota Cuspinera?

El conec des de la meva etapa en les seleccions espanyoles, ell era l'entrenador quan vam ser els tercers en l'europeu sub-18 que es va jugar a Letònia i vam guanyar Porzingis i companyia. Demana esforç i, més o menys, el mateix que a la resta de l'equip, defensar, córrer, donar el nostre màxim.

Creu que vostè ja s'ha tret l'etiqueta de jugador amb una poca intensitat defensiva que va tenir penjada?

Estic treballant per millorar en tots els aspectes del joc. Crec que amb el pas dels anys vaig afegint experiències i el contacte dins del vestidor amb jugadors que tenen molt bagatge, que et donen bons consells, t'ajuden molt per saber llegir els partits.

En la seva temporada com a jugador del primer equip del Manresa va coincidir amb Pedro Martínez. Què en pot dir?

És un molt bon entrenador i té la capacitat per aconseguir que el Manresa lligui la permanència. No sé si costarà tant com aquella temporada, que va ser en el darrer partit a Madrid, però cal dir que també va ser més dolç salvar-nos d'aquella manera.

Creu que tant el Fuenlabrada com el Manresa se salvaran?

Esperem que sí, de moment jo només penso en el dia a dia.