El Vinya-Cross de l'Oller del Mas crea un circuit de 21 km per aplegar 800 corredors

Tal com havien anunciat els organitzadors ara fa un any, la cinquena edició del Vinya-Cross solidari de l'Oller del Mas presenta la novetat d'un recorregut de 21 km i amplia l'oferta de places disponibles fins als 800 corredors, és a dir, 200 més que en les últimes dues edicions. La prova es farà el diumenge 17 de novembre.

La mitja marató s'afegeix a les dues proves que donen identitat al Vinya-Cross: la de 5 km, de caràcter estrictament participatiu i que es pot fer corrent o caminant, i la de 10 km, a l'abast de qualsevol persona avesada a fer esport.

El recorregut de la nova prova de 21 km permetrà descobrir la varietat paisatgística de la finca i els seus espais naturals més atractius, ja que s'endinsarà per boscos i vinyes passant per pistes rurals, senders i corriols. A més, els cor-redors podran gaudir d'unes vistes úniques de Castellgalí i del massís montserratí.

L'organització preveu que un centenar d'esportistes optin per fer la nova mitja marató, atrets per la seva localització i per l'exigència dels gairebé 600 m de desnivell positiu acumulats.

Incidir en la millora de la societat és la raó de ser del Vinya-Cross. Enguany, el destinatari de la recaptació que s'assoleixi serà el projecte de beques de formació per a nens i joves en risc d'exclusió liderat per la Fundació del Convent de Santa Clara.

Les inscripcions es poden tramitar telemàticament al lloc web www.vinya-cross.com fins al divendres 15 de novembre a les 9 del matí. El preu és de 12 euros amb xip i de 14 euros sense xip. Si queden places, es podran fer inscripcions presencials el mateix dia de la prova per 18 euros.

Aquesta possibilitat és improbable si tenim en compte que ahir 500 atletes ja s'havien inscrit en alguna de les proves, una seixantena dels quals a la mitja marató dissenyada per Toni Martín Bravo.