Alonso i Coma acaben tercers en la seva participació al ral·li d'Ula-Neom a Aràbia

El tàndem format per l'asturià Fernando Alonso i l'avianès Marc Coma ha acabat al podi la seva participació al ral·li d'Ula-Neom, preparatori per al Dakar, que s'ha disputat els darrers dies a Aràbia Saudita. El tàndem de Toyota ha estat tercer en la quarta i última etapa, la d'aquest dissabte, la qual cosa li ha servit per finalitzar en la mateixa posició a la classificació general.

El resultat, tot i que arriba en una cursa amb no gaires rivals durs, a diferència del ral·li de Marroc, que van disputar dies enrere, pot donar confiança a un equip que només porta 2.000 quilòmetres de competició plegat. La victòria final al ral·li ha estat per a un dels veterans del Dakar, el saudita Yazeed al Rajhiu, amb un altre Toyota, seguit del Mini del seu compatriota Yasir bin Seaidan, a 2.09. Alonso i Coma han acabat la cursa a 16.20 dels guanyadors i amb divuit minuts de diferència respecte del tercer classificat, el també àrab Essa al Dossary.

Després de la cursa, Alonso va declarar que «és primer podi de la meva vida en els ral·lis cross-country i no puc estar més feliç. Me l'enduc a casa amb molt orgull, és un petit pas més en la preparació del Dakar».

Alonso i Coma han marxat aquest dissabte mateix d'Aràbia i es van traslladar a Argentina per participar en el llançament d'una nova versió de carrer del Toyota Hilux.