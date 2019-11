El CE Manresa vol batre el Vilafranca per confirmar la seva línia ascendent

La dotzena jornada torna a dur el CE Manresa al seu Nou Estadi del Congost, on espera sumar els tres punts que hi haurà en joc davant d'un rival d'entitat, el Vilafranca. L'equip d'Andreu Peralta només ha cedit una derrota en les últimes cinc jornades (el 3-0 al camp del CF Igualada) i arriba al partit de demà, que serà a les 12 del migdia, amb el brillant 1-4 que va aconseguir al terreny de joc del San Cristóbal, a Terrassa.

El Manresa ara és el novè amb 17 punts, tres menys que l'equip del Penedès, sisè, que també està en bona ratxa, ja que porta quatre partits sense perdre, tot i que el cap de setmana passat només va ser capaç de treure un 0-0 de local amb el Cerdanyola.

Andreu Peralta, que per al matx de demà podrà disposar de tots els seus jugadors, ha comentat sobre el Vilafranca que «és un equip que competeix molt bé, tant a fora com a casa. Quan tenen el domini de la pilota són agressius en el joc ofensiu. I sense són ordenats, defensen molt bé i concedeixen poques oportunitats per fer-los mal. És un rival dur».

Per corroborar les paraules del tècnic surienc, cal afegir que el FC Vilafranca actualment és el segon equip menys golejat, amb només 8 gols encaixats. A més és, juntament amb el conjunt líder del grup 5, la Pobla de Mafumet, el menys golejat fora de casa. En quatre dels cinc partits de visitant només ha rebut dos gols. En canvi, no brilla en l'anotació a la porteria contrària: darrere del Cerdanyola, el Sants i el Santfeliuenc, és l'equip menys golejador, amb13 gols, tres dels quals cor-responen al 3-0 del partit no disputat contra el Reus.

En terreny bagenc, el Manresa i el Vilafranca han jugat 28 vegades, amb 18 triomfs locals, 6 de visitants i 4 empats.