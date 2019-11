Alonso i Coma fan el seu primer podi conjunt en ser tercers a l'Aràbia

El tàndem format per l'asturià Fernando Alonso i l'avianès Marc Coma va acabar al podi la seva participació al ral·li d'Ula-Neom, preparatori per al Dakar, que s'ha disputat els darrers dies a l'Aràbia Saudita. El tàndem de Toyota va ser tercer en la quarta i última etapa, la d'ahir, la qual cosa li va servir per finalitzar en la mateixa posició en la classificació general.

El resultat, tot i que arriba en una cursa amb no gaire rivals durs, a diferència del ral·li del Marroc, que van disputar dies enrere, pot donar confiança a un equip que només porta 2.000 quilòmetres de competició plegat. La victòria final al ral·li ha estat per a un dels veterans del Dakar, el saudita Yazeed al Rajhi, amb un altre Toyota, seguit del Mini del seu compatriota Yasir bin Seaidan, a 2' 09''. Alonso i Coma van acabar la cursa a 16' 20'' dels guanyadors i amb divuit minuts de diferència respecte del tercer classificat, el també àrab Essa al-Dossary.

Després de la cursa, Alonso va declarar que «és el primer podi de la meva vida en els ral·lis cross country i no puc estar més feliç. Me l'enduc a casa amb molt orgull, és un petit pas més en la preparació del Dakar».

Alonso i Coma van marxar ahir mateix de l'Aràbia i es van traslladar a l'Argentina per participar en el llançament d'una nova versió de carrer del Toyota Hilux.