El Liverpool derrota el City de Guardiola i aplana el camí cap a la Premier

El Liverpool FC ha derrotat aquest diumenge per 3-1 el Manchester City i ha reforçat amb això el seu estatus de principal favorit a guanyar la Premier League, mantenint-se invicte i deixant a l'equip entrenat per Pep Guardiola a nou punts de distància.

Així, la 12a jornada va tancar amb un partit de categoria a Anfield. La visita del vigent campió de lliga a l'estadi del campió d'Europa es preveia gairebé com una final, tot i estar encara en plena tardor, i el duel no va decebre per als locals, molt endollats d'inici.

Per al conjunt visitant, que va dominar els compassos d'arrencada, era vital el triomf per no quedar descavalcat abans d'hora en el seu camí cap al títol. No obstant això, els 'reds' van obrir el marcador al minut 6, no exempt de polèmica.

Encara en xoc, el City va encaixar el 2-0 i ja va anar a remolc. En una veloç ofensiva per l'esquerra, Andrew Robertson va posar un centre llunyà a la 'olla' i Mohamed Salah el cap a la xarxa des del segon pal, enviant cap avall la seva rematada i batent a un Claudio Bravo superat per les circumstàncies.

A sobre, Mané va sentenciar de cap en el minut 51. Jordan Henderson va guanyar la línia de fons pel lateral dret i va posar un centre formidable, també a al segon pal, on el davanter senegalès va emergir a l'esquena de Kyle Walker i va marcar el tercer gol , davant l'estirada infructuosa de Bravo.



L'EMPIPAMENT DE GUARDIOLA AMB EL VAR



El gol de Bernardo Silva, amb un xut amb l'esquerra ras i ajustat a la soca del pal, va retallar distàncies ja massa tard. La trobada es va esgotar amb els pupils de Jürgen Klopp dominant el ritme al mateix temps que Guardiola es desesperava a la banda, reclamant una altra mà que tampoc el VAR va decretar com a penal.

Després d'aquest triomf, el Liverpool ocupa el més alt de la Premier amb 34 punts i el City es va quedar amb 25 a la quarta plaça.