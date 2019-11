El Manresa dona per bo un punt en un partit de dues cares (0-0)

La Pobla Mafumet (2-2), el Peralada (1-1) i ahir el Vilafranca(0-0). El Manresa ha empatat amb els tres darrers rivals que han passat pel Congost. En el duel d'avui, els manresans han estat a un molt bon nivell a la primera part, però a la segona han vist com els vilafranquins assetjaven la seva porteria un cop rere l'altre, havent de donar per bo el punt sumat.

Des del primer moment s'han vist dos equips sobre el terreny de joc que volien els tres punts. Amb un joc viu, cap de les dues formacions no especulava amb el resultat. Ha estat el Manresa qui ha donat el primer avís a la porteria contrària. Walter Fernández ha fet un xut des de la banda dreta que el porter visitant Toni Casamajor ha rebutjat amb poc encert però sense que cap davanter blanc-i-vermell passés per allà. Era el minut 2 i al 14, una bona acció per la banda esquerra ha acabat amb un llançament amb la cama esquerra de Biel Rodríguez que de nou el porter del Vilafranca ha aturat amb dificultats, enviant, en aquest cas, la pilota a córner. Al minut 16 era el conjunt del Penedès qui tenia la seva oportunitat, un cop de cap franc d'Illescas a la sortida d'un córner, però que Pol Busquets ha blocat sense problemes.

A mida que avançava el partit, els manresans trobaven més espais per sortir en contracop. Al minut 33, Joel Méndez ha xutat massa alt, sol davant Toni Casamajor, encara que al seu darrera tenia un defensor que no l'ha deixat fer al llançament amb comoditat. El Manresa passava pel seu millor moment . Al minut 36 ha estat Fran Orellana qui ho ha intentat però també en el seu cas ha topat amb el porter, que ha tornat a desviar el llançament a córner. El Vilafranca intentava atacar però perdia de forma molt ràpida la pilota, trobant-se amb un gran treball defensiu manresà. En el tram final del primer temps la dinàmica ha canviat i el Vilafranca ha fet més perill.

A la represa, els vilafranquins han sortit més endollats tot i que al minut 49, en un acció aïllada, Fran Orellana ha estavellat un xut al travesser. Al minut 61 s'ha lesionat Ruano al turmell i en el seu lloc ha entrat Moha. Els visitants han tingut la millor oportunitat al minut 67 quan Xavi Civil ha desaprofitat una bona centrada de Víctor Oribe a l'àrea petita des de la dreta. El remat del davanter vilafranquí, d'esperó, ha anat a fora per ben poc. Un minut després, Pol Busquets ha aturat una volea de Ramon Sardà i al minut 71, llançament al travesser de la porteria del Manresa a càrrec de Lucas Ribeiro. En els darrers 20 minuts, el Vilafranca ha continuat pressionant però el Manresa, encara que de forma esporàdica, donava senyals de perill en les seves accions de contracops, destacant un xut de David Sánchez des del vèrtex de l'àrea que ha anat a fora (min 78). En l'acció següent, Xavi Civil s'ha presentat sol davant Pol Busquets i el porter del Manresa s'ha lluït per rebutjar el seu xut a boca de canó. Fins que la col·legiada Ainara Andrea Acevedo no ha xiulat el final, cap dels dos equips no ha donat per bo l'empat. Diumenge, el Manresa repeteix a casa davant l'Hospitalet.