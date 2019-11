Barça-Atlètic i Reial Madrid-València, les semifinals de la Supercopa

S'ha celebrat aquesta tarda el sorteig de la Supercopa d'Espanya de futbol que tindrà lloc a la ciutat de Yeda, a l'Aràbia Saudita, del 8 al 12 de gener del 2020. El dia 8 s'enfrontaran en la primera semifinal el València i el Reial Madrid. L'endemà serà el torn del Barça i de l'Atlètic de Madrid. La final, que com els altres partits tindrà com a seu el King Abdullah Sports City amb una capacitat per a 62.000 espectadors. La federació ha assegurat que les dones podran accedir a l'estadi, tancant una de les polèmiques que hi havia a l'entorn de la Supercopa.

En el sorteig d'avui a Las Rozas hi han participat quatre jugadors representan els seus respectius equips: Segio Busquets pel Barça, Sergio Ramos (Reial Madrid), Gayà (València) i Saúl (Atlètic de Madrid).