El Berga és mostra competitiu però perd a casa amb el Sant Quirze (0-1)

El Berga va completar un bon partit davant un dels millors equips de la competició, el Sant Quirze, però va perdre a causa de l'efectivitat de cara a porteria dels visitants. El matx va arrancar amb un lleuger domini del conjunt vallesà, que va saltar a la gespa amb una dosi més d'intensitat. Tot i això, els locals es van mantenir forts en defensa i, amb el pas dels minuts, es van anar fent més forts i van aconseguir contrarestar la superioritat inicial del Sant Quirze. Els dos conjunts van disposar de dues grans oportunitats per avançar-se en el marcador al primer temps. Per al bàndol berguedà, Serra no va aconseguir culminar amb èxit una gran jugada individual, ja que el seu xut va sortir fregant el pal de la porteria visitant. D'altra banda, el Sant Quirze va estavellar un xut al pal en un llançament de falta directa.

Després de la mitja part, el Berga es va fer amb el control del ritme de l'enfrontament, tot i que la sòlida defensa vallesana li va impedir arribar als últims metres amb certa sensació de perill. Quan semblava que el partit s'encaminava a la conclusió sense gols per les dues bandes, el Sant Quirze va aprofitar un contraatac per inaugurar l'electrònic amb una rematada que va entrar plorant. En els últims compassos del matx, el Berga es va llançar a l'atac a la desesperada buscant una diana que li permetés salvar, com a mínim, un punt. I després d'una centrada des de la banda esquer-ra, Joel va tenir el gol a les seves botes en una rematada de primeres que es va anar a fora per poc.

Malgrat la bona imatge que van oferir els berguedans a la seva afició, continuen abocats a la zona baixa de la classificació amb tan sols 11 punts. En la pròxima jornada els depara un altre duel complicat, contra el Joanenc.