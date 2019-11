El duel de bones ratxes es queda a Puig-reig (1-0)

El Puig-reig es va imposar al Castellnou en un partit que va enfrontar dos equips que acumulaven dinàmiques positives. Finalment, els berguedans van fer valer la seva fermesa en condició de local i van infligir la primera ensopegada de la temporada als bagencs. El matx va arrancar amb força igualtat, tot i que el domini de la pilota corresponia lleugerament als locals, mentre que el Castellnou va preferir tancar-se al darrere i buscar la seva opció al contraatac. Amb el pas dels minuts, els puig-regencs van transformar aquesta superioritat en la possessió en algunes aproximacions perilloses. La més clara va ser una jugada individual de Miki, que després de superar fins a tres defenses visitants va topar amb una gran intervenció del porter. Malgrat això, en una jugada aïllada just abans del descans, els visitants van disposar d'una gran oportunitat per avançar-se des del punt dels onze metres, però el porter berguedà va aturar la pena màxima i va mantenir intacte l'electrònic.

A la represa, es va mantenir la mateixa tònica i, fins i tot, el Puig-reig va intensificar el seu domini. La superioritat berguedana va desembocar, finalment, en un gol de Claret, després d'aprofitar una pilota morta a la frontal de l'àrea. En el darrer tram de partit, el Castell-nou va avançar les línies i va inquietar els locals en algun córner i falta lateral, però no en va tenir prou per salvar l'empat. Amb aquest triomf, el Puig-reig continua invicte a casa i es consolida com un dels equips més en forma de la competició, en haver sumat 19 dels últims 21 punts posibles.