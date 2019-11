La Joviat no aguanta el ritme asfixiant d'un Lleida que s'escapa al tercer quart

La Joviat va caure a casa aquest cap de setmana davant el Lleida, un dels clars candidats a obtenir el títol de la categoria. A l'inici, les manresanes van jugar els millors minuts del partit, amb un notable encert en el tir –sobretot en l'exterior. El Lleida, per la seva banda, es mostrava passiu en defensa i es deixava anotar 20 punts en el primer parcial (20-10). Tanmateix, la Joviat, coneixedora del potencial del rival, no celebrava la superioritat del primer parcial. Ja després, i en veure's deu punts per sota, les lleidatanes van augmentar la intensitat defensiva amb una pressió asfixiant que va dificultar la sortida de pilota d'una Joviat que encara anava al davant en el marcador. Va ser per poc temps, perquè una consecució de tirs lliures, sumats a un triple d'Esther Sintes, van capgirar el marcador abans del descans (28-33).

A la represa, el Lleida va apujar encara més el nivell. Demolidor en defensa i efectiu en atac, va deixar la Joviat en un parcial anotador de només set punts (7-24). Així, la Joviat va perdre la possibilitat de sortir al contraatac ja per a la resta de partit.

Al quart i últim període al qual es va arribar 35-57, el Lleida va relaxar-se i va afluixar el ritme. La Joviat ho va aprofitar per escurçar la diferència i va obtenir el parcial després d'anotar els cinc últims punts amb els quals es va passar del 49-73 al 54-73 final.