L'Artés no necessita la millor versió a casa (70-62)

El Club Bàsquet Artés no va jugar el seu millor partit contra el Centre Catòlic de l'Hospitalet, però, tot i això, va aconseguir imposar-se per vuit punts de diferència davant els seus aficionats. D'aquesta manera, els artesencs continuen com l'únic equip invicte del grup 2 de Copa Catalunya.

Els jugadors visitants van sortir a la pista amb un nivell de joc més bo que el dels bagencs, que tenien poc encert ofensiu, amb errades en el llançament i pèrdues de pilota. Això va provocar que el Centre Catòlic tanqués el primer quart amb vuit punts d'avantatge (8-16). En el segon, els homes dirigits per Jordi Estany van anar trobant l'encert i van aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quatre punts d'avantatge (30-26).



Nova bona sortida dels visitants

L'inici de la segona meitat va ser molt semblant al de la primera, i els de l'Hospitalet de Llobregat van tornar a obtenir el control del joc i del marcador, que al final del tercer quart reflectia un marcador de 41-46 al seu favor. Per tant, tot s'havia de decidir en els deu dar-rers minuts del duel. En aquests, els bagencs van intentar dur a terme diverses alternatives defensives, que els van funcionar, i a més van tornar a trobar l'encert de cara a cistella. Aquests fets van provocar un parcial d'11-3 en els últims tres minuts, que els va acabar donant un triomf molt treballat. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés visitarà la complicada pista del Seintosoft Club Natació Tàrrega, en un matx que es posarà en marxa dissabte que ve, 16 de novembre, a partir d'un quart de set de la tarda.