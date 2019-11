La lliga s'atura per seleccions amb un Barça farcit de dubtes i un Madrid força sòlid

La tercera aturada de la lliga en tres mesos pels compromisos de les seleccions sembla que arriba en un millor moment per al Barça que per al Madrid. De fet, el lateral blanc Dani Carvajal va declarar dissabte, després del clar triomf del seu equip a Eibar (0-4), que «l'aturada no ens va gaire bé, perquè havíem agafat el bon rumb. La diferència amb el començament de temporada és que ara som més contundents a les dues àrees, i això es nota».

A l'altra banda, la derrota contra el Llevant, l'empat amb l'Slavia i la victòria contra el Celta, més clara en el marcador que en el joc i fonamentada en tres accions a pilota aturada de Messi, han provocat que els blaugrana tinguin dubtes. Encara són els grans favorits per endur-se la competició, però a l'ambient surt la lliga 2006-07, la del teletext, la de l'autocomplaença amb Frank Rijkaard a la banqueta, en què un Madrid a priori inferior es va endur el campionat, amb Fabio Capello a la banqueta, pels múltiples errors barcelonistes rematats amb el Tamudazo al Camp Nou.



Projectes a mitges

Vist amb perspectiva, els dos equips tenen formacions a mig fer. Ernesto Valverde encara no ha trobat la manera d'encaixar a l'equip Griezmann, el gran fitxatge de la temporada. El francès va semblar que dissabte s'associava millor amb Messi, però no és tan decisiu com amb l'Atlètic de Madrid. A més, tampoc no hi ha un centre del camp titular. Busquets no està en la seva millor forma, però encara és l'únic que equilibra un equip en què De Jong enlluerna, però sense tenir una ubicació clara, i en què Arthur es mostra irregular. En defensa, l'equip perdrà els laterals durant les properes jornades, per les lesions de Semedo i Alba, i està encaixant més gols que mai en l'època Valverde.

El Madrid, en canvi, sembla anar de menys a més. Va tocar fons amb la derrota a Mallorca i té els habituals problemes de disciplina al vestidor amb James i Bale, però l'entitat blanca segueix amb la seva capacitat d'il·lusionar-se amb la primera cosa bona que li passa. I aquesta sembla ser Rodrygo, el jove brasiler que va anotar tres gols a la Champions contra el Galatasaray.

De tota manera, el Madrid també ha trobat solidesa. Ha mantingut la porteria a zero en els darrers partits, en què ha trobat un altre Valverde, Fede, que equilibra la medul·lar davant de la desaparició de Modric. Tot això, unit al bon moment de Benzema, torna a fer del Reial Madrid un candidat al títol, que esprem els recursos fins allà on pot Zidane.