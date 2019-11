El Sallent es desinfla a la segona meitat i acaba cedint contra el Tibidabo (3-1)

El Sallent no va poder donar continuïtat a la bona dinàmica que portava després de caure der-rotat contra el Tibidabo Torre Romeu, un rival directe de la zona baixa de la classificació. Els blaugrana van començar el partit força bé, van generar un munt d'ocasions es van avançare ràpidament en el marcador. En el minut 10 els bagencs van elaborar una jugada per la banda que va acabar a les botes de Martínez, qui donava l'avantatge momentani al Sallent.

Tot i que els visitants van gaudir d'alguna oportunitat més per ampliar la diferència de gols, el partit va arribar al descans amb un 0 a 1 que beneficiava l'equip entrenat per José Antonio Moreno. La segona part va ser molt diferent. Els locals van sortir al camp amb una intensitat superior i el partit cada vegada s'anava fent més travat i difícil de jugar. La pilota es movia pel centre del camp, lluny de les zones de perill, i la igualtat era màxima. En una jugada per banda que va agafar mal col·locada la defensa sallentina, els locals van rematar una centrada lateral per aconseguir l'empat.

A partir d'aquell moment es va viure un partit sense un clar dominador, qualsevol equip es podia endur la victòria. En el minut 77, el davanter del Tibidabo va rebre la pilota a la frontal de l'àrea, i sota la poca permissivitat de la defensa visitant va enviar la pilota al fons de la porteria. Un gol que va destrossar anímicament el Sallent. En els darrers minuts els visitants es van llançar a l'atac, en ocasions de forma desesperada, el que va suposar que al minut 86 els seus rivals executessin un contracop que acabaria amb el tercer gol i deixaria sentenciat el partit.