Els Sis Dies d'enduro comencen avui amb la participació de pilots del Bages

Després de finalitzar la setmana passada amb el Campionat d'Espanya, les competicions de la disciplina no acaben, ja que avui comencen els Sis Dies d'enduro que se celebraran a Portimao (Portugal). La delegació estatal participarà amb quatre equips i en dos d'ells hi ha presència de pilots del Bages. Curiosament, tots dos van certificar la setmana passada el títol de campions estatals en les categories corresponents.

El pilot surienc Josep Garcia és un dels referents en l'enduro estatal i també destaca a escala internacional. Va signar un altre títol en la prova de dos dies disputada a Galícia. Garcia anirà en l'equip Trofeu, que és la millor categoria en què es pot participar. El capità dels equips, Ivan Cervantes, ha triat Cristóbal Guerrero, Kirian Mirabet i Tosha Schareina com a acompanyants del surienc. El ter-reny és complicat, totalment àrid, i qualsevol detall pot ser clau des de l'inici del campionat.

D'altra banda, també està sent un gran any per a la manresana Mireia Badia. La seva temporada és gairebé impecable. Va aconseguir la medalla de bronze en el Mundial femení d'enduro i s'ha embutxacat per quart any consecutiu el campionat estatal, després d'obtenir el primer lloc en totes les proves de la temporada 2019. A més, dilluns passat va ser una de les guanyadores en la segona edició dels premis eWoman que dediquen Regió7 i Prensa Ibérica a promocionar casos d'èxit, com el de Mireia Badia, protagonitzats per dones.

La manresana competirà amb l'equip de femení juntament amb Sandra Gómez i la martorellenca Aida Castro, que ha estat la seva màxima rival en el Campionat d'Espanya aquesta temporada. La pilot de Martorell no ha baixat del podi en cap de les proves en què va participar.



El podi com a objectiu principal

L'equip estatal es posa com a objectiu pujar al podi en totes les categories i, si pot ser, aconseguir alguna victòria en les quatre categories. A part de la categoria trofeu i la femenina, hi ha els júniors, un equip de tres joves pilots format per Sergio Navarro, Marc Sans i Pau Tomàs, i la categoria club, amb tres pilots més, que són Víctor Guerrero, Bernat Cortés i Adrià Sánchez. La delegació estatal arriba a Portimao amb algunes baixes de pes, com la d'Enric Francisco a trofeu o la de Laia Sanz en l'equip femení. La baixa d'aquesta segona ha permès a la martorellenca Aida Castro poder començar avui els Sis Dies d'enduro.

Les aspiracions de l'equip estatal passen per millorar els registres del Sis Dies d'enduro del 2018, en què principalment va dominar Austràlia. Les caigudes i els problemes físics van perjudicar bastant Espanya en el campionat de l'any passat, fet que va provocar que l'equip de trofeu, sense el surienc Josep Garcia, només aconseguís el cinquè lloc. Els júniors, competint amb un menys per la caiguda de Kirian Mirabet, van ser desens. El millor resultat el van aconseguir les noies amb la tercera posició, gràcies a una excel·lent Mireia Badia. La manresana va aconseguir la millor posició individual entre les competidores de l'equip estatal.

El pilot surienc va participar en l'últim podi absolut masculí de la selecció estatal als Sis Dies d'Enduro. Va ser l'any 2014, quan es va aconseguir el tercer lloc en el campionat disputat a l'Argentina, concretament a San Juan. Entre els participants d'aquell equip també hi havia el pilot urgellenc Jaume Betriu, que aquest any no formarà part de l'equip estatal.