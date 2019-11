El Solsona continua amb la bona dinàmica i amplia la seva ratxa de victòries (1-2)

El Solsona va aconseguir una nova victòria després d'imposar-se per 1 a 2 al Balaguer. Els solsonins continuen amb una bona dinàmica de 9 jornades consecutives sense perdre, fet que els ha permetés col·locar-se en la segona posició de la classificació. Els blaus van mostrar un bon nivell de joc i es van imposar a un rival que físicament era molt superior. El Solsona va dominar la possessió de la pilota i no va trigar a generar ocasions de gol. Al minut 21, Pérez va aprofitar una bona centrada lateral per avançar els blaus en el marcador. Abans d'arribar al descans, els visitants recuperarien una pilota a prop de la porteria local perquè Tripiana fes el segon.

A la segona meitat, el Balaguer va sortir a per la victòria, va avançar les línies de pressió i va tractar de reduir la diferència de gols amb el Solsona. Les millors ocasions dels locals venien precedides de jugades a pilota aturada. Al minut 65, els balaguerins van combinar ràpidament per plantar-se a l'area solsonina i fer un gol esperançador per intentar capgirar el partit.

Tot i que els últims minuts van resultar un setge constant, el Solsona es va defensar amb ungles i dents per fer valer el gol de diferència que els permetia sumar una nova victòria.