El Gimnàs Egiba demostra el seu potencial amb el segon lloc a la Gymnova, a Bèlgica

En una competició internacional per clubs de gimnàstica artística femenina, i també individual, com és la Gymnova Cup, que se celebra cada any a la ciutat belga de Keerbergen, el Gimnàs Egiba va mostrar el seu gran nivell en aconseguir la segona posició per equips entre catorze participants de deu països diferents, Bèlgica, Canadà, Suïssa (2), Finlàndia (2), Itàlia (2), Luxemburg, Holanda (2), Portugal, Suècia i Catalunya. La primera plaça va ser per a la Juventus d'Itàlia, i la tercera per al Topturnen Zuid holandès.

Del Gimnàs Egiba hi van prendre part set gimnastes repartides en tres categories, Laia Font (3a) i Ona Sánchez (12a) en young, Aina Solà (3a) i Berta Monteagudo (6a) en júnior i Andrea Carmona (2a), Lorena Medina (7a) i Mar Palliso (8a) en sènior (era baixa per lesió Carla Font, que en els propers dies haurà de passar pe quiròfan, on li seran reconstruïts els lligaments encreuats del genoll esquerre). En la classificació per equips puntuaven la millor gimnasta sènior, la millor júnior i la millor young.

En el cas del Gimnàs Egiba, el seu objectiu era aconseguir la primera plaça per endur-se en propietat el Trofeu Gymnova, reservat als clubs que aconsegueixen la victòria en tres edicions. Ara mateix, els manresans, els locals del Gimpies i la Juventus tenen dues edicions guanyades cadascun.

Pel que fa a la competició individual, Andrea Carmona va aconseguir la segona plaça all-arround sènior amb 49,00, darrere de Tanishaley Neto del Turnz Amsterdam Gymnastics; Aina Solà va ser tercera júnior (46,233) i Laia Font també tercera young (45,883). Per aparells, la classificació més destacada va ser la segona plaça d'Andrea Carmona en salt.