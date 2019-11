Els jugadors tornen a salvar Ponsarnau

Jaume Ponsarnau continua a la banqueta del València Basket, tot i les derrotes en els dos partits que la directiva el club de la Fonteta li havia donat com a darrer termini per mantenir-lo d'entrenador. Per al tècnic de Tàrrega, establert amb la seva família a Sant Fruitós, ha estat fonamental el suport que és evident té de la plantilla i, ahir al matí, ell mateix va convèncer els responsables de l'entitat que es veu amb la motivació suficient per continuar dirigint un València que a la lliga ACB ha guanyat 3 de 8 partits disputats.

Fa unes setmanes, abans que es jugués el partit a la pista del San Pablo de Burgos, entrenat per Joan Peñarroya, Ponsarnau ja tenia l'espasa de Dàmocles sobre seu. Però la clara victòria que va obtenir a la pista castellana per 62-93 li va donar aire. El València va guanyar el seu primer partit de l'Eurolliga tot seguit, per 81-72, al davant del Villeurbanne francès, a la Fonteta.

Els nervis van tornar fa només una setmana amb la derrota a la lliga contra l'Herbalife per 86-88, un resultat que posava en seriós perill la classificació valenciana per a la Copa del Rei. Aleshores es va donar un nou termini que incloïa els dos següents partits. Encara que l'equip els ha perdut, tant en l'un com en l'altre es va veure clara la implicació dels jugadors, que no van estar lluny d'assolir resultats positius. El primer va ser a Grècia, divendres passat, en compromís de l'Eurolliga. El Panathinaikos es va imposar per 91-82 però fins als darrers minuts els taronja van tenir possibilitats. L'altre partit va ser el de diumenge a la nit, el que tancava la vuitena jornada ACB, a la pista de l'UCAM Múrcia. Va ser un matx aspre i dur, en el qual els locals van dominar clarament en els primers 20 minuts però que va tenir la reacció dels valencians a la represa fins a forçar un empat a 81 punts i una darrera jugada, abans de la pròr-roga, en la qual els de Ponsarnau van tenir un darrer tir que no va entrar. Ja en el temps extra, l'UCAM es va imposar per dos punts (97-95).



Reunió a la Fonteta

Poc després de la derrota rebuda a Múrcia, es va saber que dilluns al matí hi hauria una cimera en la qual es tractaria el futur de Jaume Ponsaranu. S'hi van trobar Paco Raga, que alhora és vicepresident i conseller delegat del València Basket, Chechu Mulero (director esportiu) i l'entrenador.

Des de l'entitat, i després que s'escoltessin els arguments que va donar l'entrenador de Tàrrega, es va decidir mantenir l'aposta per ell i no substituir-lo tot i els rumors que ahir ja apuntaven l'arribada de Xavi Pascual, exentrenador del Barça i del Panathinaikos. Ponsarnau es troba amb forces per canviar en els propers partits la dinàmica de l'equip i ha pesat molt l'actitud dels jugadors, sobretot durant el partit a Múrcia, disputat amb una forta pressió ambiental de l'afició local. La continuïtat del tècnic ha arribat també amb el vistiplau del propietari del club valencià, l'empresari Joan Roig.

El proper partit del València Basket és a l'Eurolliga, divendres amb el Bayern Munic, a la Font de Sant Lluís. Diumenge, també a casa, rebrà el segon classificat, el Casademont Saragossa.