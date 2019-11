El World Trade Center Barcelona albergarà, divendres, el 8è Dia de l'Entrenador. L'acte, organitzat pel Comitè Tècnic d'Entrenadors i l'Escola d'Entrenadors de l'FCF, estarà centrat en l'impuls que precisament la Federació Catalana de Futbol vol donar al futbol i futbol sala amateur perquè doni un pas endavant durant les properes temporades.

Per tant, la nova campanya 'Tots som un equip' tindrà un gran protagonisme. A banda de les ponències i la taula rodona, es lliuraran premis als entrenadors catalans, tant de futbol com de futbol sala, que han assolit els èxits més rellevants durant la campanya 2018-2019. Entre els guardonats, en futbol, el sallentí Gabriel Garcia de la Torre 'Gabri' per proclamar-se campió de Primera Catalana amb l'Andorra, i ascendir a Tercera Divisió, i posteriorment a Segona Divisió 'B' en ocupar la plaça vacant que va deixar el descens administratiu del CF Reus Deportiu. En futbol sala, el martorellenc Jordi Gay, que va assaborir novament la mel del triomf en proclamar-se campió d'Espanya amb la selecció Catalana sub-20 femenina a Madrid. El callussenc Gerard Pusó que després de proclamar-se campió d'Espanya amb la selecció catalana aleví de futbol sala el curs 2017-2018, va tornar a repetir la fita la campanya anterior amb la selecció catalana infantil masculina. I l'olesà Jordi Barrero per proclamar-se campió d'Espanya amb la Selecció Catalana Benjamí de futbol sala. Després de fer història en aixecar el Campionat d'Espanya amb la Infantil femenina per primera vegada, Barrero va conquerir la copa de campions amb els Benjamins, un altre fet insòlit fins aleshores. Constant, metòdic i perfeccionista, el jove tècnic es caracteritza per les seves ganes de millorar i créixer dia a dia.

Completen el llistat de tècnics guardonats, en futbol, Josep Oriol Alsina, Alberto Aybar Caecero 'Peque' i Fran Artiga i, en futbol sala, Andreu Plaza.

Pel que fa a les ponències, aquestes aniran a càrrec de Xesco Espar sobre la gestió emocional en el camí cap a un equip amateur i de Jordi Cruyff respecte a com implementar una filosofia de joc propi en un futbol diferent. També es farà una taula rodona sobre el el futbol base d'elit, l'esglaó clau en el desenvolupament.