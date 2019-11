El Baxi visita l'Holon pensant en la lliga

Gairebé en quadre, amb només deu jugadors, visita avui el Baxi la pista de l'Unet Holon. I el darrer d'incorporar-se ha estat el serbi Luka Mitrovic, que va destacar en el partit de dissabte passat a la pista del Fuenlabrada. El jugador acaba contracte aquesta setmana i, de moment, se'l dona d'alta per jugar la Champions.

De les cinc baixes que té l'equip per al partit d'avui a Israel, ja n'hi havia algunes de sabudes i d'altres s'hi han afegit. Entre les que eren assumides, les de Pere Tomàs (té una ruptura fibril·lar al bessó) i la d'Eulis Báez (una fractura òssia al genoll). Ambdós hauran d'estar diverses setmanes fora de les pistes per recuperar-se de les lesions.

Hi havia obert el dubte també de si el pivot David Kravish, amb un esquinç de turmell que es va fer davant del RETAbet Bilbao fa dius, viatjaria o no. El jugador ja es va perdre els partits davant del Türk Telekom i el Fuenlabada. En aquest cas no s'ha volgut arriscar i s'espera que pugui arribar bé, en millors condicions, al partit que el Baxi ha de jugar amb el Monbus Obradoiro al Congost, un duel molt important entre els cuers de la lliga Endesa. Qui tampoc no ha anat a Israel és el base Frankie Ferrari, amb un procés gàstric que l'afecta des d'abans del partit de Fuenlabrada. Pel que fa al lituà Deividas Dulkys, ha de ser pare en les properes hores i el Manresa li ha concedit el permís oportú per quedar-se amb la seva parella.



Deu jugadors a disposició

Malgrat les baixes, el Manresa no ha incorporat per al partit d'avui cap vinculat o jugador del planter. Entre els 10 homes que tindrà avui Pedro Martínez n'hi ha cinc dels considerats de formació, que són Guillem Jou, Dani Pérez, Jordan Sakho, Yankuba Sima i Sergi Vidal. La resta són l'esmentat Mitrovic, William Magarity, Juanpi Vaulet, Ryan Toolson i un Jordan Davis que, atesa l'absència de Ferrari, és probable que hagi de jugar alguns minuts de base.

Davis va tornar a jugar un partit de lliga, dissabte a Fuenlabrada, amb fitxa d'extracomunitari. Com se sap, a l'ACB se'n permeten tan sols dos i la lesió de Kravish li va obrir la possibilitat; l'altra fitxa és la de Toolson. El Baxi encara no ha pogut resoldre l'afer del passaport d'Azerbaidjan de Davis, que, en cas de ser acceptat, li permetria jugar com a comunitari.

Malgrat disposar avui només de deu homes, la plantilla que ha viatjat a Israel té prou qualitat per lluitar pel partit i buscar el triomf que posaria els manresams en situació òptima en un torneig de la Champions League en el qual els quatre primers de cada grup accedeixen als vuitens de final. En tot cas, al Congost ho tenen molt clar: la prioritat és la lliga.