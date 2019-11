El CE Manresa aprova el primer terç de la lliga amb uns bons números

Les sensacions del CE Manresa en l'arrencada de la lliga de Tercera Divisió, categoria recuperada després d'onze anys, són prou bones, malgrat les dificultats amb les quals es troba cada setmana l'equip manresà per sumar els tres punts davant de formacions molt competitives.

En el campionat, que tindrà 38 jornades (36 de reals per la retirada del Reus), el CE Manresa ha sumat la meitat dels punts possibles fins ara. Així, després de dotze partits (entre ells el que l'havia d'enfrontar als reusencs), els d'Andreu Peralta disposen de 18 dels 36 punts que hi ha hagut en joc. I això malgrat tres empats consecutius en els darrers partits al Nou Estadi del Congost.

El CE Manresa va començar molt bé, encara a l'estiu, amb un triomf valuós a Figueres (0-2). Aquesta victòria la van seguir dues doloroses derrotes, la primera a casa amb el Cerdanyola per 0 a 1 i la segona pel mateix resultat a casa del Sants, l'equip que ara mateix ocupa el darrer lloc de la classificació. Els tres primers punts com a local per al conjunt blanc-i-vermell van arribar en l'enfrontament davant el Santfeliuenc (2-0), una setmana abans de caure derrotat a Horta (2-1). El Congost va tornar a ser talismà en la jornada següent en aconseguir, el CE Manresa, superar el Castelldefels (2-0). Després de sumar sense jugar (3-0) amb el Reus, els manresans han enllaçat tres empats com a locals, amb la Pobla Mafumet (2-2), Peralada (1-1) i Vilafranca (0-0). Entremig, derrota a Igualada (3-0) i victòria amb el San Cristóbal (1-4).

Al CE Manresa li queden, abans d'acabar la primera volta, rivals molt qualificats de la part alta de la classificació com el líder Hospitalet (diumenge), el Terrassa, el Sant Andreu, l'Europa i el Granollers; també el Banyoles i el Vilassar.