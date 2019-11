Manresa, confirmada com final d'etapa de la Volta a Catalunya del 2020, la del Centenari

Ja és segur que Manresa acollirà una de les etapes de la Volta a Catalunya que se celebrarà del 23 al 29 de març del 2020, una edició emblemàtica perquè és la del Centenari. La Volta arriba a les cent edicions i la capital del Bages hi tornarà a ser present amb un final d'etapa, fet que no es produïa des del 2012 quan els ciclistes van arribar a la meta que era ubicada aleshores a la Muralla del Carme.



Finançament amb espònsors



Com va avançar Regió7 el passat 30 d'agost, coincidint amb el pas de l'etapa de la Vuelta a Espanya que va tenir l'arribada a Igualada, l'ajuntament de Manresa i els responsables de la Volta es trobaven amb avançades converses per arribar a un acord que permetés que la ciutat revés l'esdeveniment ciclista. S'ha donat aquesta entes i, un dels factors determinants que han impulsat a fer-la possible, és l'haver aconseguit patrocinadors per col·laborar en el finançament de la despesa que suposa acollir un final d'etapa de la Volta. Es tracta d'una xifra d'us 40.000 euros, dels quals gairebé la meitat, segons ha pogut saber aquest diari, estarien hores d'ara ja coberts per espònsors.

No es coneix encara el dia concret de l'etapa que clourà a Manresa ni el punt on s'instal·larà la meta però sí que els corredors circularan pels carrers de la capital del Bages dues vegades. Hi haurà una primera passada abans de pujar segurament a Montserrat per retornar a la ciutat i cloure la jornada. A més de Manresa, hi ha altres indrets que tenen presència ja segura com finals d'etapa, és el cas de Mataró, Vallter 2000, Port Ainé o Barcelona, on clourà l'edició del 2020, la del Centenari.



Ciutat Pubilla de la Volta



Des dels inicis de la Volta i abans de la Guerra Civil, Manresa era un punt molt assidu en els finals d'etapa de la cursa. De les dècades dels 60 als 80 del segle passat la seva presencia en la ruta era gairebé constant i es va guanyar el sobrenom de Ciutat Pubilla per ser la que més vegades acollia la cursa organitzada per la Secció Ciclista de la Unió Esportiva de Sants.

Només Barcelona supera Manresa en número d'arribades de la Volta. Amb la del 2020, serán 52 ocasions en les quals la cursa catalana haurà fet parada a la capital del Bages. Darrera seu hi ha Lleida amb 42, Tortosa amb 36, Reus amb 29 i Tarragona amb 28. A Girona, la Volta ha arribat 20 vegades.