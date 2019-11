Els professionals Marc Soler i Luis León donaran relleu al Ciclocròs Ciutat de Manresa

Manresa acollirà, diumenge, la vuitena de les 15 proves puntuables per la Copa Catalana de ciclocròs d'enguany. Sota l'organització de l'Esport Ciclista Manresà, les diferents proves que conformaran la matinal del vuitè Ciclocròs Ciutat de Manresa, tindran lloc a la Zona Esportiva del Congost, en un circuit de 3 quilòmetres de llargària, situat entre el pàrquing del pavelló Nou Congost i la zona d'esbarjo del passeig del Riu (Parc del Cardener). Un traçat que presenta diverses novetats respecte a anys anteriors i que de ben segur contribuirà a mantenir la cursa manresana entre les mes valorades del calendari català.

Les quatre curses que es duran a terme, s'iniciaran a les 9,15 h amb la categoria de veterans, per fer-ho a continuació la dels júniors, cadets i fèmines; a continuació les categories de promoció (des de prebenjamins fins a infantils) per finalitzar amb els elit, bus-23 i màster 30. Malgrat les inscripcions són obertes fins aquesta nit, les previsions son d'una participació superior a 300 ciclistes. A hores d'ara, entre els que han confirmat la seva participació hi han dos corredors professionals no gaire habituals en aquesta modalitat ciclista, el català Marc Soler (Movistar) i el murcià Luis León Sánchez (Astana), que sens dubte seran un bon motiu perquè encara mes públic s'acosti al Congost.

A part, hi haurà una bona representació dels habituals corredors de la setena regió que segueixen el calendari català i estatal com David Pons, Oriol Badrenas i Abel Mora en elit, Albert Villar en sots 23, Josep Chavarria i David Puig en màster, Marc Reynés, Samuel Garcia, Óscar Álvarez i Xavier Alsina en veterans 40, Xavier Martí, José Martín, Ricard Villar en veterans 50, i Joan Carbonés en veterans 60, entre d'altres. Així doncs, el principal calendari hivernal del ciclisme català superarà a la cita bagenca l'equador de la competició que lideren Albert Poblet (Portet Conflans-Sainte-Honorine) i Veerle Cleiren (Solcam-Maxled-Montbike) en les categories elit. Tomi Misser i Emma Roger foren els darrers vencedors de la cursa manresana l'any passat, quan es va disputar a finals de desembre