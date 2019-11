Satisfacció compartida per la Volta i l'ajuntament pel final d'etapa que acollirà Manresa

La Volta a Catalunya i l'Ajuntament de Manresa han informat aquest matí, de forma oficial, que la capital del Bages serà escenari d'un final d'etapa de la cursa en la seva edició del 2020, la del Centenari de la prova. Tal i com va avançar Regió7 el passat mes d'agost i ahir confirmava aquest diari, la ciutat rebrà la prova entre el 23 i el 29 de març, la data està per confirmar. Properament hi haurà la presentació de l'etapa i es concretarà el dia i el punt d'arribada. Les dus últimes ocasions que la Volta va fer parada a Manresa van ser al 2003, amb el punt d'arribada a la carretera de Vic, i el 2012 quan es va instal·lar la meta a la Muralla del Carme. Per cobrir els 40.000 euros que costa rebre un final d'etapa, l'ajuntament ha aconseguit el suport de patrocinadors que, de moment, ja estan assumint la meitat d'aquest finançament.

Després de Barcelona, Manresa és la segona ciutat de Catalunya que ha acollit més vegades la Volta. En 51 ocasions ha estat final d'etapa, tres d'elles com a darrera jornada de la cursa. A més, 39 vegades ha estat sortida d'etapa, en dues ocasions com inici de la Volta, la darrera vegada l'any 1991 amb una contra-rellotge per equips. Entre els indrets que han acollit les arribades hi ha el Passeig Pere III, el carrer Guimerà, l'Avinguda de les Bases, les carreteres de Vic i Cardona o la Muralla del Carme.

A Manresa han guanyat corredors de la talla d'Óscar Freire (2003), Sean Kelly (1984), Domingo Perurena (1971 i 1975), Miquel Poblet (1948 i 1949) o Mariano Cañardo (1936), entre molts altres. En la darrera ocasió, el 2012, es va imposar el francès Julien Simon en una arribada a l'esprint a la Muralla del Carme. Manresa, que va començar la seva vinculació amb la Volta en la seva segona edició, l'any 1912, només havia estat final d'etapa de la cursa en el segle XXI en dues ocasions, l'any 2003 i el 2012. La ubicació central de Manresa permetrà enguany un recorregut molt atractiu per tal d'arribar a Manresa, que a més, viurà un doble pas del pilot per la ciutat, un al·licient afegit. Segurament hi haurà també un ascens a Montserrat.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha valorat molt positivament l'arribada de la Volta a Manresa, "una ciutat que ha estat estretament lligada a aquesta cursa ciclista al llarg de més d'un segle". L'alcalde ha agraït a l'organització de l'esdeveniment que hagin tingut en compte la ciutat en aquesta edició tan especial, la del Centenari. Per la seva part, Rubèn Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, ha declarat que "Manresa és una ciutat històrica per a la Volta, i ens fa molta il·lusió que torni amb una arribada en l'edició 100 de la cursa. Els millors ciclistes del món tornaran a jugar-se la victòria a Manresa, en una Volta que promet grans emocions".

Any rere any, la "Volta" aglutina els millors ciclistes del món per les carreteres catalanes durant la darrera setmana de març. En la darrera edició de 2019 van prendre part ciclistes com l'ex campió del món Alejandro Valverde, el vigent guanyador del Tour Egan Bernal, el vigent guanyador del Giro Richard Carapaz, el quatre cops vencedor del Tour Chris Froome o el colombià Miguel Ángel López, que es va emportar la 99a edició de forma brillant.