El Madrid sotmet el Barça en un partit de ratxes (86-76)

De moment, el Barça continua perdent amb el Madrid. Ahir no era un matx decisiu, però torna a fer mal en un dia negat per part de Brandon Davis i Cory Higgins, que va estar molt per sota dels seus números als darrers partits.

Els dos primers quarts van ser una autèntica bogeria. El primer, un passeig del Madrid; el segon va ser la rèplica del Barça, ben capaç d'igualar el partit quan perdia de 20 punts. L'equip de Pesic va tenir un mal inici, va fallar 6 dels primers 7 tirs davant la forta defensa dels blancs. En canvi, els de Laso van estar molt fins (6 bàsquets en 7 tirs de camp) amb Randolph i Campazzo inspirats. El marcador es va anar disparant: del 17-3 fins al 30-9 després d'una cistella de Garuba. Un triple de Delaney va posar el 32-14 a la fi del quart.

En començar el segon període, un triple obra de Rudy Fernández (37-17) era el màxim avantatge de l'equip local. Però a partir d'aqui va arribar la reacció del Barça, en la qual van tenir molt a veure Tomic (amb 11 punts abans de la mitja part) i Delaney (9). Amb un parcial de 0-18 s'igualava el partit (37-35) i els de Pesic van arribar a l'equador amb un 48-50 favorable amb el retorn a la pista de Mirotic (12 punts), més entonat.

El Madrid, altre cop dur en defensa i amb Campazzo i Taylor en pista, va aconseguir escapar-se fins a 64-53. El Barça va arribar viu als darrers deu minuts gràcies a Mirotic i Tomic (71-64). Però en el darrer quart mai no es va baixar dels 7 punts desfavorables, amb alguna acció polèmica com una falta en atac de Llull que va ser transformada en personal en defensa de Mirotic. Al final, triomf blanc per 10 punts.