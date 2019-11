Més de 700 atletes solidaris ja s'han inscrit al Vinya-Cross de diumenge

Nou rècord d'inscripcions assolit! Diumenge, la cinquena edició del Vinya-Cross de l'Oller del Mas tindrà, almenys,720 corredors, atrets per la possibilitat de fer esport en plena natura en benefici d'altri que ofereix la prova manresana. Una xifra de participants que podria ser superior, ja que ahir l'organització esperava esgotar l'oferta de 800 places disponibles entre avui i dissabte. Un nou èxit dels seus impulsors, en un context de pèrdua de corredors en la majoria de proves atlètiques per l'excés d'oferta.

La creació d'una prova de 21 km i 600 m de desnivell positiu acumulat ha despertat l'interès de més de 80 atletes. Lògicament, però, els recorreguts de 5 i 10 km aplegaran el gruix dels participants. Ahir, gairebé 350 corredors ja havien formalitzat la seva inscripció a la prova de 10 km, mentre que 290 esportistes havien optat pel caràcter estrictament participatiu del recorregut de 5 km, que es pot fer corrent o caminant.



Descobrir la serra de Montlleó

El principal al·licient que ofereix el recorregut de 21 km és la descoberta dels paratges més atractius de la desconeguda serra de Montlleó. Toni Martín Bravo ha ideat un circuit que «en el 70% recorre pistes rurals i en el 30% transita per senders i corriols».

«Després d'un tram inicial que coincideix amb el dels altres dos circuits, els corredors hauran d'encarar un tram de pujada contínua de 350 m de desnivell positiu fins al cinquè quilòmetre. És la part més dura del circuit», explicita Toni Martín Bravo.

A continuació, el traçat seguirà el curs de la riera de Guardiola o de Cornet i permetrà descobrir el gorg de l'Oller i el gorg Salat de Cornet, així com l'obaga de l'Otzet, mentre es gaudeix d'espectaculars vistes del massís montser-ratí. El circuit s'endinsarà, tot seguit, per pistes rurals, a la serra de Montlleó, per conduir els corredors fins a la riera de Rajadell.

El cingle dels Esparvers, el gorg del mateix nom i el de les Escaletes posaran el colofó als atractius paisatgístics del circuit, per retornar a l'Oller del Mas resseguint la traça del Camí de Sant Jaume.



Dues sortides diferenciades

La inclusió del circuit de 21 km a l'oferta del Vinya-Cross ha propiciat que, enguany, es facin dues sortides diferenciades. Així, diumenge al matí, a dos quarts de deu, s'iniciarà la nova prova de 21 km, mentre la multitudinària sortida de les curses de 5 i 10 km es continuarà fent a les deu.

Les inscripcions telemàtiques es van tancar anit. Tot i això, els interessats que encara no l'hagin tramitat, poden fer-ho avui o demà, de forma presencial, a Bravo Running (c/ del Bruc, 39), de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. L'organització emfatitza que no és possible ampliar el nombre de participants per raons logístiques. Per tant, una vegada esgotades les 800 places disponibles, es tancarà el termini d'inscripcions.



Córrer per la formació dels joves

Enguany, tots els diners recaptats es destinaran al projecte de beques de formació per a nens i joves en risc d'exclusió social liderat per la Fundació del Convent de Santa Clara. La Caixa, a través de la seva obra social, i Constructora del Cardoner són els patrocinadors principals del Vinya-Cross.