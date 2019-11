Plata per a la manresana Mireia Pradell en els estatals d'hivern

La nedadora manresana del CN Barcelona Mireia Pradell s'ha proclamat aquest divendres subcampiona d'Espanya en piscina de 25 metres en els campionats estatals que van començar dijous i que finalitzen diumenge a Gijón. Pradell, que ja havia obtingut la segona millor marca en les preliminars del matí, ha nedat els dos llargs de la piscina en un temps de 27 segons i 88 centèsimes, a 41 centèsimes de la campiona, Paloma de Bordons, del Bahía de Cadis. El tercer lloc ha estat per a Lucía Romero, de l'Stadium Casablanca. A la cursa de la tarda, la manresana ha millorat de dues dècimes la seva marca del matí.

Pradell, especialista en les proves d'esquena, neda les tres distàncies a Gijón, els 50, els 100 i els 200 i també els 100 i els 200 estils. Divendres a la tarda també ha nedat i ha guanyat la sèrie lenta dels 4x200 metres lliures.

En la cursa dels 50 metres esquena, també ha competit la berguedana del CN Vic-ETB, Àneu Ferrer, que ha obtingut la quinzena millor marca al matí, juntament amb la balear Marta Guasp, la qual cosa li ha donat la possibilitat de nedar a la tarda la final B. En aquesta prova no ha pogut millorar la seva posició i ha finalitzat en setzè lloc total amb un registre de 29.80. També en els 50 esquena ha competit, al matí, la manresana del CN Terrassa Berta Martínez, que ha acabat la competició en lloc 39 amb 30.40.

Tant Ferrer, com Martínez tenen força feina en aquests campionats. La primera neda les tres proves de l'esquena, els 50, els 100 i els 200, a més dels 100 i dels 200 papallona. La segona està inscrita en els tres curses d'esquena.

La competició a Gijón també té la presència de dos nedadors manresans del CN Terrassa. Aquest divendres, tant Guillem Lázaro, com Izan Cubillas han participat en els 400 metres estils. Cap dels dos no ha pogut entrar en les finals. Lázaro ha finalitzat en la posició número 30, amb 4.29.97, i Cubillas hi ha estat 38è, amb 4.34.01. En la final de la tarda, la prova l'ha guanyada amb facilitat Joan Lluís Pons, el balear que aquest passat estiu va ser quart d'aquesta mateixa especialitat als mundials de Guangju.