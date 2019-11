Sant Joan de Vilatorrada serà seu de la Copa Catalana de Quidditch

ARXIU PARTICULAR

Els Boca Folls, l'equip de Quidditch de Sant Joan de Vilatorrada ARXIU PARTICULAR

Sant Joan de Vilatorrada ha estat escollida seu de la Copa Catalunya de Quidditch, l'esport que es practica a la saga Harry Potter de l'escriptora JK Rowling, que ha estat adaptat a la realitat. Aquesta serà la sisena edició de la Copa Catalunya. L'esdeveniment tindrà lloc al camp de futbol municipal de Sant Joan del 6 al 8 de desembre. S'ha de destacar que ha ajudat tenir al poble un dels clubs rellevants de Quidditch que hi ha al país, el deles Boca Folls, que van ser finalistes en la darrera edició de la competició catalana. Qui sigui el vencedor a Sant Joan obtindrà un bitllet per disputar la propera Copa d'Europa. Barcelona va ser seu de la primera edició celebrada de la Copa Catalunya, i les altres quatre s'han fet a Badalona, Tarragona (dos cops) i Altafulla.



Què és el Quidditch?

Aquesta modalitat es juga en un estadi de forma ovalada, amb uns cèrcols als costats que es troben situats a diferent nivell d'altura.

Per al joc s'utilitzen tres tipus de boles diferents: una quaffle, dues bludger i una snitch daurada. La bola més important durant la trobada és la snitch daurada, ja que el jugador de l'equip que l'atrapa guanya 150 punts i el joc s'acaba. La quaffle és la que s'utilitza per marcar fent-la passar a través dels cèrcols de l'equip contrari. Les bludgers són boles que ataquen els jugadors, són grans, pesades i volen amb força; les reben els colpejadors, que utilitzen bats petits per evitar que copegin algun del seu equip i contràriament enviar l'equip rival perquè els colpegin a ells.

El joc enfronta dos equips de set jugadors cadascun, distribuïts d'acord amb el seu objectiu: un guardià, dos colpejadors, tres caçadors i un cercador. El guardià és el porter que s'encarrega d'evitar que l'equip contrari introdueixi la quaffle en els cèrcols. Els caçadors procuren introduir la quaffle a través dels cèrcols contraris.