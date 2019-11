El ciclocròs agafa una forta embranzida a Manresa des de les categories de promoció

El Trofeu Ciutat de Manresa de ciclocròs ha viscut la seva edició (la vuitena) més participada amb un total 316 participants entre les diferents categories establertes per la Federació Catalana de ciclisme. Sota l'organització de l'Esport Ciclista Manresà, a la zona esportiva del Congost i del Parc del Cardener es va desenvolupar una reeixida prova de la Copa Catalana de l'especialitat.

Des de l'organització s'ha destacat l'alta participació en les categories de promoció, és a dir, ciclistes d'entre 8 a 13 anys, amb 117 inscrits, quan en les primeres edició del ciclocròs manresà es podien comptar amb els dits de la mà els inscrits d'aquestes edats, confirmant que el ciclocròs té futur. S'ha de tenir en compte que aquesta prova bagenca va comptar amb el nombre més elevat de corredors d'entre totes les proves que s'ha fet de la Copa Catalana.

També els aficionats s'han aplegar amb gran quantitat a les zones més atractives d'un circuit de 3,250 km dissenyat pel santpedorenc Xavier Martí. Enguany, a banda d'alguns retocs en relació als traçats d'altres anys, la gran novetat era el canvi de direcció del mateix, així com també un recorregut força llarg en el qual els participants havien d'anar a peu i amb la bicicleta a les espatlles.

Els ciclistes professionals Marc Soler (Movistar) i el murcià Luis León Sánchez (Astana) han donat relleu a la cursa. En el cas de Soler (vencedor de la París-Niça del 2018), ha hagut de plegar molt aviat doncs, quan es portaven uns 300 metres de carrera, ha tingut un problema amb el tubular del darrera, malgrat intentar continuar amb un a bicicleta que no era la seva. Sánchez, amb tres etapes del Tour al seu currículum, ha estat desè.

La cursa gran, per als elit i sub-23 ha viscut una interessant pugna entre els joves Albert Poblet i Pau Costa fins al final, un cop descartat el francès Gabriel Roger per culpa d'una punxada; els dos primers classificats han estat els vencedors, respectivament en elit i sub-23. De casa nostra, el més ben classificat va ser el manresà David Pons que ha estat setè a la general i quart entre els elit.