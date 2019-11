Martí Just rescata un punt al minut 93 per a l'Igualada amb un golàs de xilena

Partit molt important, que es va disputar a Les Comes, per l'Igualada de Moha per tornar amb una bona dinàmica de resultats després de dues derrotes consecutives. Davant un Europa que es trobava a la part alta de la classificació amb aspiracions de pujar. L'enfrontament va començar amb el conjunt blau que arribava amb perill a l'àrea rival, però sense acabar de concretar en cap ocasió clara. La tònica aniria canviant amb el pas dels minuts fins que al minut 25, en un rebot a un córner, l'Europa va aconseguir inaugurar el marcador.

Unes breus aproximacions locals i un major control per part dels barcelonins marcaria la resta de la primera part. La segona part va començar al revés que la primera, amb un equip visitant més llançat a la porteria rival i amb un Igualada més combinatiu però sense crear gaire perill. A poc a poc els locals ho van intentar amb més força i gairebé es va arribar a l'empat en una gran acció de Gulias que va treure un defensa a l'últim moment. Els minuts anaven passant i cap dels dos conjunts aconseguia generar cap tipus de perill. Cap al final del partit es notava la necessitat dels jugadors locals de marcar un gol i en una gran jugada de Nil Pradas no es va aconseguir l'empat per molt poc després de rematar Santiago Triguero a la creueta. Tot semblava que acabaria en derrota.

Fins que a l'última jugada, en l'últim instant de partit Martí Just va aconseguir empatar amb un autèntic golàs de xilena.