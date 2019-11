Quart lloc per equips de Garcia i cinquè de Badia i Castro als Sis Dies d'Enduro

La última jornada dels Sis Dies d'Enduro no va comportar modificacions ressenyables en les classificacions per equips i individual per als tres pilots de casa nostra, el surienc Josep Badia; la manresana Mireia Badia i la martorellenca Aida Castro.

La selecció estatal masculina va reduir en 15 segons la seva diferència amb l'equip italià, però no va poder arrabassar-li el tercer lloc. Per tant, Josep Garcia i els seus companys, Kirian Mirabet, Cristóbal Guerrero i Tosha Schareina van signar la quarta posició final amb un temps acumulat de 14.01.10.82. Ryan Sipes, Kailub Russell, Taylor Robert i Steward Baylor van certificar el triomf dels Estats Units (13.44.17.77). Austràlia va ratificar el segon lloc (13.46.03.11) i Itàlia va completar el podi (13.56.55.27).

En la classificació individual, Josep Garcia va consolidar en la darrera jornada la segona posició final i la primera de la categoria E1. El surienc va finalitzar els Sis Dies d'Enduro amb un registre acumulat de 4.29.49.36, a només 53 segons del guanyador, l'australià Daniel Sanders (4.28.56.13). El nord-americà Taylor Robert va ser tercer (4.33.18.47).

Pel que fa a la competició femenina per equips, la selecció estatal integrada per Mireia Badia, Aida Castro i la madrilenya Sandra Gómez, tampoc no va poder millorar la seva classificació i va finalitzar cinquena (10.59.37.55). L'equip estatunidenc (Rebecca Sheets, Brandy Richards i Tarah Gieger) es va imposar amb un temps de 10.17.02.79. Alemanya va ser segona (10.25.54.00) i la Gran Bretanya, tercera (10.35.58.52). Suècia va impedir a Espanya ser quarta (10.54.11.50).

Individualment, Mireia Badia va completar una meritòria actuació en consolidar ahir la cinquena posició final (05.13.56.62). Per la seva part, la jove martorellenca Aida Castro va mantenir la dinovena (07.08.04.96).