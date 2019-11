Un deixeble de Toni Elías tasta el podi en el seu debut

El 31 de març del 2015, el pilot manresà Toni Elías va presentar a les instal·lacions de Pista Zona Manresa una iniciativa per preparar joves competidors. L'Elías School, que naixia amb la complicitat del RACC i del Montepio de Conductors Manresa, s'adreçava a nens i nenes d'entre 6 i 15 anys.

El dia de la presentació, el representant dels alumnes va ser Xavi Artigas, un noi de Corbera de Llobregat, de només onze anys, que va declarar que Elías no era un professor dur i que l'ajudava cada cop que tenia un problema. Ahir, quatre anys i mig després, i amb 16 anys i mig, va pujar al tercer graó del podi del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme, la darrera prova del campionat mundial.

Artigas va ser tercer en una cursa guanyada per un altre noi jove de setze anys, el valencià Sergio García. El segon lloc va ser per a l'italià Andrea Migno, un veterà de 23 anys.



Des del setzè lloc

El podi era completament inesperat tenint en compte que Artigas va arrencar des del setzè lloc. Però les curses de Moto3 són molt espectaculars i pot passar de tot. Ell mateix va declarar després que «tot el cap de setmana sabia que tenia bon ritme. M'he posat a davant i he intentat tibar amb tot, però no ha estat possible». Va explicar que «Sergio estava molt fort i no m'he pogut escapar. Vull agrair aquest èxit a la família, a l'equip i als patrocinadors, i també a Toni Elías, que ha vingut des dels Estats Units a veure'm. És el meu mànager des del 2014 i m'ha ajudat molt des d'aleshores».

El mateix manresà, en declaracions a El Periódico, va admetre que la cursa d'Artigas «ha estat impecable, perfecta, increïble i no ha hagut de vèncer per demostrar que pot fer molt per al motociclisme estatal». Va recordar que «el vaig conèixer amb nou anys. El van portar a la botiga que teníem a Manresa i l'endemà el vaig portar a entrenar a la nostra pista de terra. Em va clavar una pallissa, feia coses prodigioses i ara soc el més feliç del món, per ell i pels seus pares».



Una altra de Márquez

La matinal de Xest va ser l'última del mundial d'enguany i va veure la dotzena victòria de Marc Márquez en MotoGP i l'adeu de Jorge Lorenzo, que va ser tretzè. El cerverí va fer el que va voler amb Fabio Quartararo, a qui va controlar i sobrepassar. El tercer lloc va ser per a Jack Miller i Maverick Viñales va superar Àlex Rins en la lluita pel tercer lloc del campionat. En Moto2, victòria ajustada del sud-africà Brad Binder.