Una part per a cada equip però amb més resolució dels gironellencs en el segon temps

Una part per a cada equip però amb més resolució dels gironellencs en el segon temps mireia arso

Partit de contrastos el que van jugar el Gironella i el Calaf corresponent a l'onzena jornada del grup 4 de Segona Catalana. Després d'una primera part en la qual els visitants van pressionar molt bé el seu rival, a la represa, i amb el marcador a favor, es van veure sorpresos per uns gironellencs que van creure en les seves possibilitats i van remuntar, també van facilitar l'expulsió del jugador del Calaf Ivan Garcia al minut 63, això sí, quan el marcador ja era de 2 a 1 favorable als locals.

El duel, que recordava el de la passada temporada quan els dos equips lluitaven per encapçalar la classificació del grup 7 de Tercera Catalana, va començar amb un Calaf que exercia una pressió molt alta, el que no permetia el Gironella sortir a l'atac. Al minut 22, Pol Ginestà va cometre penal i Dario va avançar els calafins en el marcador. A partir del gol, el joc es va equilibrar força tot i que amb poques arribades de perill a les respectives porteries. Així, amb el 0 a 1 i amb millors sensacions per al Calaf es va arribar al descans.

Ben aviat es va veure que la segona part tindria un tarannà diferent, oimés després que Safont, amb un xut llunyà que va sorprendre tota la defensa visitant va empatar al minut 49. Deu minuts després i amb un cop precís de cap a una centrada del veterà Alberto, Manel Uribe va fer el 2 a 1. Al minut 63 era expulsat amb vermella directe el visitant Ivan Garcia. Això va facilitar les coses al Gironella que veia com en una acció molt destacada d'Izan Checa se situava amb un 3 a 1 ja molt favorable (min 71). Tot i això, en la recta final, i malgrat jugar amb inferioritat, el Calaf va buscar retallar la diferència i va disposar d'algunes bones arribades, però a les acaballes del matx, en un contracop, amb els anoiencs llançats sobre la porteria del Gironella, Oses va establir el que seria el 4 a 1 definitiu (min 86).