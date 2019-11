ARXIU PARTICULAR

L'equip masculí és format per un grup d'atletes reconeguts que poden donar uns bons resultats

Els Joves Atletes de Berga (JAB) ha fet la presentació dels seus equips federats de cros i que representaran a l'entitat en els Campionats de Catalunya i d'Espanya i en altres competicions de l'especialitat. Unes formacions que tenen com a principal característica que la majoria dels seus integrants són nascuts o residents a la comarca del Berguedà (algun també del Bages).

La formació femenina té set corredores, Núria Cascante (Bagà), Clàudia Sabata (Berga), Anna Garcia (Avià), Vanesa Chirveches (Puig-reig), Ariadna Ariso (Berga) , Jèssica Codina (Navàs) i Lidia Pons (Navàs). Pel que fa als nois, també set, són Jordi Hernando (Berga), Pol Raich (Gironella), Marc Valdès (Santpedor), Roger Camprubí (Borredà), Roger Comellas (Puig-reig), Jordi Comellas (Casserres) i Oumar Camara (Berga).

El president del JAB de Berga, Alfonso López ha comentat que «aquesta temporada 2019-2020 em volgut apostar per atletes de la nostra comarca aprofitant el potencial que tenim a casa; així, el 90% dels atletes son del Berguedà, i el altre 10% del Bages però que entrenen aquí».

A la presentació, que va tenir lloc a l'Hotel Berga Park van ser-hi presents el regidor de l'Ajuntament de Berga Isaac Santiago, el conseller d'esports del Consell Comarcal del Berguedà, Abel Garcia i el representant del patrocinador oficial del club (Fent País), Nil Camprubí, així com l'esmentat president del JAC, Alfonso López.