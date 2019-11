El Joanenc s'imposa a un Berga lluitador que va tenir opcions fins al final (3-4)

Els jugadors bagencs celebren la victòria després d'imposar-se al Berga per la mínima ARXIU PARTICULAR

El Berga i el Joanenc es van veure les cares en un partit marcat per la igualtat i la tensió elevada que es va viure en els instants finals. En els minuts inicials, cap dels dos conjunts va ser capaç d'imposar la seva filosofia sobre l'altre, ja que no es va veure un clar dominador sobre el terreny de joc. A poc a poc, el partit anava agafant més ritme, i les ocasions de gol no van tardar a aparèixer. Al minut 22 els locals es van avançar en el marcador després de transformar un penal que va ser molt criticat pel cos tècnic santjoanenc. El gol inicial va despertar el Joanenc, que cada cop més s'anava apoderant del ritme i el control del partit. Just abans de concloure el primer temps, els visitants van aconseguir l'empat que tant buscaven.

A la represa els bagencs van donar continuïtat al que havien mostrat als minuts finals de la primera part, i ràpidament van aconseguir el segon gol en una jugada estratègica de pilota aturada. Els grocs vivien el millor moment del partit, tenien sotmès el seu rival, i de nou ampliarien la diferència de gols. Delgado aprofitaria una bona centrada lateral per fer el tercer del Joanenc, i minuts més tard Sánchez faria el quart en un llançament de falta directa on el porter local no va estar gens encertat. Semblava que amb aquest resultat els visitants deixaven sentenciat el partit, a més l'expulsió de Trulls que deixava el Berga amb un jugador menys no ajudava en absolut. Però tot i anar al darrere els locals no van deixar d'intentar-ho fins al final, i ràpidament van reduir les distàncies després d'aprofitar una jugada elaborada a la banda que va concloure amb el gol de Carreras. El Berga es va veure amb força, i cinc minuts després faria el 3 a 4 que els tornava a introduir de nou dins del partit. Amb molt de temps per jugar, el partit cada vegada s'anava tornant més tens, i un seguit d'entrades a destemps i discussions entre els jugadors dels dos equips van fer que l'àrbitre aturés el partit en més d'una ocasió, el que va alentir el ritme del joc. Els instants finals van ser de molts nervis, però el Joanenc va saber gestionar el temps que restava fins al final.