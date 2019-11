L'Asfe surt perdedor de la pròrroga després de remuntar quinze punts (53-55)

El Bàsquet Safa va sentenciar a la pròrroga un Petropintó Asfe que venia de guanyar les dues últimes jornades anteriors al matx.

Partit complicat el que se li presentava a l'Asfe. El rival, que era superior -líder en la classificació de Copa Catalunya femenina-, va firmar un primer quart en el que va trobar l'encert en el tir exterior amb tres triples que van decantar el parcial 8-17. Les coses es van ajustar a l'inici del segon període amb un començament amb encert en el tir lliure per part de l'Asfe, que aprofitaria les personals del rival. No obstant això, als minuts finals de quart el protagonista seria el Safa. Els equips encarrilaven el descans amb un marcador de 19-29.

Després de la pausa de vestuaris, el Safa trobaria el màxim avantatge de 15 punts. A l'Asfe li tocava reaccionar novament. L'entrenador, així, va canviar el sistema defensiu a defensa en zona per contrarestar la facilitat anotadora del rival. L'Asfe guanyaria el parcial (11-7). S'arribava al darrer quart amb 30-36 al marcador, i l'Asfe, conscient del canvi de dinàmica del partit, seguia amb el mateix esquema que li havia afavorit. En aquest moment, el Safa tornaria a donar indicis del talent en el tir exterior. Si bé les santfruitosenques tapaven bé la jugada des del perímetre, les rivals acabaven trobant l'última passada alliberada per anotar. En un parell d'accions, però, l'Asfe aconseguiria robar la pilota i sortir al contraatac. Així es tancava el temps reglamentari amb el 46-46 en l'electrònic i els dos equips es preparaven per la pròrroga. Els dos equips hi arribaven amb les forces justes. Era un cara i creu amb baixa anotació. Al final, les locals es van veure superades i forçades a cometre falta amb els consegüents tirs lliures en què el Safa trauria profit (53-55).