L'oferta esportiva i el compromís social del Vinya-Cross atreuen fins a 669 corredors

Repte assolit. La cinquena edició del Vinya-Cross de l'Oller del Mas va certificar ahir el potencial i l'acceptació social d'aquesta prova atlètica de caràcter participatiu i amb finalitats solidàries. Fins a 669 corredors van completar un dels tres circuits que, enguany, recorrien l'heretat i el seu entorn, de 5, 10 i 21 km, és a dir, 194 més que en l'edició del 2018.

L'estrena de la prova de 21 km va atreure a 78 esportistes. El recorregut de 10 km el van completar 85 atletes més que ara fa un any, per totalitzar la xifra de 329, mentre que la proposta menys exigent, el circuit de 5 km, va rebre el vistiplau de 262 corredors o caminants, 31 més que l'any passat.

Si a això hi afegim que, segons l'organització, entre divendres i dissabte es van esgotar les 800 places disponibles i que la xifra final de corredors evidencia que hi ha un grup de persones que s'inscriuen a la prova per incidir en el seu vessant solidari, però que no hi prenen part de forma efectiva, haurem de concloure que l'aposta per ampliar l'oferta del Vinya-Cross ha estat reeixida.



Lluís Ruiz s'imposa en els 21 km

La presència de l'especialista bagenc d'ultra trail Lluís Ruiz va posar llustre a la inauguració del circuit de 21 km. El corredor de Cabrianes, catorzè a l'última edició de l'Ultra Trail del Montblanc, es va imposar amb un registre d'1 h, 26' i 43''. Théo Le Gouguec va travessar la línia d'arribada 6' i 17'' després, i Miguel Ángel Martínez va ser tercer (1 h, 34' i 27'').

En categoria femenina, la berguedana resident a Manresa Neus Rosiñol (Mútuacat Bravo Running) va estrenar el palmarès. Va completar el recorregut en 1 h, 52' i 4''. La van flanquejar al podi la manresana establerta a Sallent Núria Pubill (1 h, 58' i 12'') i l'especialista de Santa Coloma de Queralt Anna Montanyà (2 h, 5' i 59'').

Dos debutants es van imposar en la prova amb més requesta, la de 10 km. Arnau Montiel va ser el corredor més ràpid amb una marca de 35' i 24'', un temps que li va atorgar un avantatge d'1' i 40'' sobre el segon classificat, Blai Hermoso (37' i 4''). Sis segons després va travessar la línia d'arribada Gabriel Prat (37' i 10''). La barcelonina Esther Cruz (Duscholux) va excel·lir entre les fèmines. En la seva primera participació al Vinya-Cross. Cruz va aturar el cronòmetre en 421' i 26''. La seva companya d'equip Laura Fernández va ser segona (44' i 48''). La bagenca Laia Montoya (Mútuacat Bravo Running) va pujar al tercer graó del podi (45' i 6'').

Roser Pérez (21' i 38'') va ser la millor atleta en la prova de 5 km per segon any consecutiu i, a més, va rebaixar en cinc segons la marca del 2018. En categoria masculina, el guanyador va ser l'especialista navassenc de curses d'obstacles Isaac Martínez (16' i 55'').