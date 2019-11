El Manresa FS trenca la mala ratxa amb un triomf a la pista del Mataró

Els juvenils del Manresa FS van tornar a conèixer la victòria, a la pista del Mataró, després de sis partits seguits sense aconseguir-la i encadenant quatre duels sense sumar ni un sol punt. Als bagencs no els va acompanyar el bon joc, però van aconseguir tres punts fonamentals per deixar el rival d'ahir, el Mataró, enrere a la classificació i, de pas, començar a mirar les posicions de mitja taula i allunyar-se de l'infern del descens. El Manresa va aconseguir dues dianes en els darrers instants del primer temps, que van obrir el camí al triomf, i es va retirar al descans amb la confiança de tenir el marcador a favor. Només sortir de vestidors, van aconseguir un tercer gol, que els distanciava en l'electrònic (0-3). Els locals van escurçar distàncies (1-3), però el desitjat triomf no es va escapar pels nois del Manresa FS.