El Manresa topa amb un líder empallegós

El Manresa va caure derrotat al Nou Estadi del Congost davant un líder Hospitalet que va mostrar un joc molt empallegós en defensa i garrepa en atac, sobretot a la segona part quan dominava per 0 a 1. Els riberencs van viure de l'encert en una rematada a la sortida d'un córner (Bruno al minut 38) i van desactivar la força ofensiva dels manresans força estona. A la recta final del matx, els de casa van disposar d'algunes ocasions per almenys empatar però, en la més destacada, Joel Méndez va enviar un cop de cap al travesser (min 83).

El matx va començar amb un Hospitalet molt concentrat en les tasques defensives, amb una pressió molt alta que dificultava la sortida de pilota dels jugadors més endarrerits del conjunt manresà. Quan els visitants tenien la pilota intentaven trenar bones jugades valent-se de la qualitat individual dels seus futbolistes. Tot i això, era en les accions a pilota parada en les quals aconseguia posar en més perill la porteria defensada per Pol Busquets. En el minut 19, el jugador de l'Hospitalet Martí Soler feia un cop de cap a la sortida d'un servei de cantonada que sortia alt per sobre del travesser. En aquest primer tram del partit, i aprofitant que el Manresa defensava molt enrere, el porter dels riberencs, Aliaga, es va convertir en un jugador més del camp, fins i tot fent alguna de les passades als homes més avançats del seu equip (aquest aspecte, a mida que avançaven els minuts, el va corregir el Manresa defensant més amunt). Al minut 26 ho va provar Canario de falta directa, però el seu llançament també va anar a fora, molt desviat. Al minut 34 va ser Cristian Alfonso qui de volea va enviar la pilota a les mans del porter manresà després d'una bona acció del seu equip per la banda esquerra. Tot això abans del 0 a 1 que va arribar al minut 38, quan Bruno, lliure al segon pal, va marcar de cap a la sortida d'un altre córner. Amb el marcador favorable a l'Hospitalet es va acabar el primer temps (0 a 1).

A la represa, el Manresa va intentar tenir més presència en atac, malgrat la confusa defensa local, afavorida per un criteri arbitral diferent per un equip i l'altre. En el primer minut de la continuació, David Sánchez no va arribar a una bona passada de Walter Fernández en una acció de contracop. Poc després, el central Florent va cometre un error defensiu, però ell mateix el va resoldre enviant a córner un xut de Cristian Alfonso.

Passaven els minuts i el joc del Manresa anava creixent i decreixent el del seu rival, més pendent de perdre temps que d'una altra cosa. En aquesta fase, els d'Andreu Peralta van tenir les dues millors ocasions del partit. Al minut 63, un cop de cap de David Sánchez a una centrada de Walter Fernández no va poder sorprendre el porter Aliaga que, molt atent, va blocar sense massa dificultats, malgrat que el davanter del Manresa es trobava ben sol. I al minut 83, era Joel Méndez qui, també amb el cap, va tenir el gol, però en el seu cas, la pilota, centrada per Luque (una falta) va trobar el travesser en la seva trajectòria. Una setmana més, la manca d'encert en els metres finals frustrava un partit prou destacat d'un Manresa que, aquesta vegada, va trobar-se amb un rival molt rocós.

Diumenge, el Manresa visita un històric, el Sant Andreu (12 h).