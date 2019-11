Els pals aturen la Piri davant el Navàs

La Pirinaica i el Navàs es van repartir els punts en un partit molt competit, però en el qual els locals van disposar de grans oportunitats de gol per endur-se la victòria. La Piri va saltar a la gespa amb la intenció d'encarrilar el matx ja des dels primers instants, però de seguida es va topar amb el pal, que es va convertir en un dels seus principals enemics al llarg del partit. Amb el pas dels minuts, el Navàs va aconseguir contrarestar l'incontestable domini dels manresans, però tampoc es va acostar amb una certa perillositat a l'àrea local. Tot i això, en una jugada aïllada va forçar una pena màxima que Rivas va transformar per situar un sorprenent 0 a 1 en l'electrònic. El gol no va modificar la dinàmica del partit, ja que la Pirinaica va continuar controlant la possessió, mentre que el Navàs es va tancar encara més al darrere per defensar el valuós resultat.

En l'inici del segon temps, l'àrbitre va indicar un altre penal, aquest cop a favor dels locals, que Guer-rero no va perdonar per situar l'empat. Encara restaven més de 30 minuts, i el matx cada cop estava més desequilibrat. El Navàs no va trobar la fórmula per evitar que la Pirinaica arribés a la seva àrea amb tanta facilitat, i el segon gol del conjunt manresà semblava que era només qüestió de temps. Però els locals van ser incapaços d'afinar una mica la punteria, i van estavellar dos xuts més al pal que, units a les bones intervencions del porter navassenc, van deixar el resultat en taules. Amb aquest empat, la Piri perd els primers punts de la temporada a casa, tot i que mantindrà un jornada més el lideratge.