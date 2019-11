El Sallent resisteix amb dos jugadors menys i suma una victòria agònica (3-2)

El Sallent va derrotar amb patiment la Sabadallenca per 3 gols a 2 en un partit que va dominar, però en el qual va haver de demanar l'hora en els últims instants. Els locals ja van poder avançar-se en el primer quart d'hora en tres ocasions clares que van errar. No obstant, el marcador no va tardar en moure's, ja que Moreno va aprofitar un córner per situar els bagencs a davant. Però l'alegria va durar ben poc al Sallent, que va veure com la Sabadallenca empatava només quatre minuts després, també en un llançament des de la cantonada. Quan el partit s'encaminava cap a la mitja part amb igualtat en l'electrònic, Gómez va firmar el segon pels locals.

Després del descans, el Sallent va continuar dominant el ritme de l'enfrontament, i va estar a punt d'ampliar la diferència amb un xut de Peñarrubia que es va escapar fora. Però en la segona oportunitat que va tenir el jugador sallentí no va fallar, aquest cop en un servei de falta directa.

Quan semblava que els locals ja tenien el matx coll avall, es van quedar amb un jugador menys per l'expulsió de Gómez per doble targeta groga. I ja en els últims deu minuts, l'àrbitre va indicar la vermella directa a Villa, deixant als bagencs en doble inferioritat numèrica. A més, en la mateix llançament de falta, Rodríguez va establir el segon pels vallesans, i va donar pas a un tram final agònic. Però els sallentins van saber defensar la situació d'atac-i-gol, i van aconseguir tres punts vitals per escapar-se de la zona baixa de la taula classificatòria.