Sant Fruitós retira la seva candidatura per ser Capital del Bàsquet Femení el 2021

El govern municipal de Sant Fruitós de Bages, conjuntament amb l'ASFE, ha pres la decisió de retirar la seva candidatura a ser la Capital del Bàsquet Femení l'any 2021 un cop s'ha fet públic que la ciutat de Manresa també es presentarà com a ciutat candidata. En el proper ple municipal de Manresa s'ha d'aprovar aquesta candidatura. En aquest 2019 és Igualada qui figura com a Capital del Bàsquet Femení, una nominació que atorga la Federació Catalana de Basquetbol i que el 2020 ja ha estat concedida a Malgrat de Mar.

El govern de Sant Fruitós de Bages considera que no és necessari que dos municipis de la mateixa comarca competeixin per aconseguir portar aquest esdeveniment a la seva ciutat o poble i és per aquest motiu que ha decidit fer un pas al costat per facilitar que Manresa assoleixi l'objectiu. En aquest sentit, el govern santfruitosenc ofereix a la ciutat de Manresa tota l'experiència assolida al llarg del 2016 quan Sant Fruitós de Bages va ser la Ciutat del Bàsquet Català i estén la mà a col·laborar per tal que aquest any del bàsquet s'acabi quedant a la comarca del Bages. El mes de juny del 2018 Sant Fruitós de Bages ja va presentar un dossier a la Federació Catalana de Basquet amb una proposta per celebrar la capitalitat del bàsquet femení per l'any 2021 al municipi. Posteriorment, Manresa ha decidit endavant la seva petició per tal d'aconseguir aquesta nominació.