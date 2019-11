El Solsona treu crèdit de la pilota aturada per sumar un nou triomf (1-0)

El Solsona continua la seva ratxa triomfal d'imbatibilitat després de tombar ahir l'Alpicat, 1-0. Ja són 10 partits els que ha fet el conjunt entrenat per Joan Corominas i David Andreu sense perdre, 7 dels quals són victòries. Ahir van aconseguir un triomf lluitat, davant d'un conjunt visitant que es va saber defensar molt bé. Amb aquest triomf es mantenen com a segons classificats, seguint el líder Borges Blanques, que només ha deixat escapar 3 punts.

El primer temps els espectadors del municipal de Solsona van poder gaudir de dos equips que van imprimir un ritme alt de joc. L'Alpicat, amb un plantejament defensiu, va col·locar cinc defenses, sabia frenar les envestides locals i això va provocar que es veiessin poques ocasions durant els primers 45 minuts. De moment la intensitat caracteritzava un duel que es va decidir a la represa.

Els petits detalls van marcar el segon temps, ja que el plantejament dels visitants no va variar i als del Solsonès els costava crear perill. Fins que passada l'hora de joc i mitjançant una jugada a pilota aturada, Roger Sala va aconseguir desfer l'empat inicial, 1-0. Parcerisa va realitzar una centrada precisa i el golejador, ahir, va rematar de cap per fer pujar la diana a l'electrònic. A partir de llavors, l'Alpicat es va obrir, es va desfer de la defensa de cinc jugadors, per tal de buscar l'empat. Això també va permetre que els del Solsonès gaudissin d'oportunitats per tancar el partit, però cap d'elles les van poder materialitzar i per tant el matx va acabar amb l'1-0. El Solsona visitarà, la setmana vinent, el camp del Guissona.