El Vilatorrada aprofita els nervis del cuer Ribes (64-67)

El Club Bàsquet Vilatorrada va haver de treballar fins al final per endur-se la victòria de la pista del cuer del grup 3 de Primera Catalana, el Ferroli Bàsquet Ribes.

En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant (12-12 al final del mateix). En el segon, la tònica va ser pràcticament la mateixa, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un punt de renda pels de Sant Joan de Vilatorrada, que es mostraven molt poc encertats des de la llarga distància (27-28).

En la segona meitat, els jugadors visitants van sortir millor que el seu rival i van clavar un parcial de 0-6 que els van permetre obtenir una màxima diferència de set punts. No obstant, els locals no van tardar a reaccionar i van finalitzar el tercer quart amb només tres punts de desavantatge (47-50). En els darrers deu minuts cap dels dos equips va poder obrir un forat definitiu, i tot es va haver de decidir al tram final. Els santjoanencs van arribar als últims seixanta segons dos punts per sota en el marcador, però llavors el Ribes, que encara no ha guanyat cap partit, es va posar nerviós i va cedir en la pressió dels bagencs, que van recuperar dues pilotes que els van permetre remuntar i endur-se la victòria. En la propera jornada, el Vilatorrada rebrà a la seva pista el Nou Bàsquet Olesa, en un matx entre dos equips de les nostres comarques que es jugarà dissabte a les vuit del vespre.