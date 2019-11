La zona del Tàrrega no atura l'Artés

El Club Bàsquet Artés segueix sense conèixer la derrota en el grup 2 de Copa Catalunya, després d'imposar-se de forma soferta a la complicada pista del Seintosoft Club Natació Tàrrega, que estava necessitat de sumar resultats positius. D'aquesta manera, els bagencs segueixen al capdavant de la taula classificatòria.

En els primers instants, els locals van fer una millor sortida que el seu rival i van agafar avantatges curts en el marcador (20-22 al final del quart inicial). En el segon període la tònica va ser pràcticament la mateixa, i els targarins es van situar set punts per sobre quan faltaven tres minuts per la mitja part de l'enfrontament. En aquests, els jugadors dirigits per Jordi Estany van apujar el nivell defensiu i van clavar un parcial de 0-8 que els va permetre marxar als vestidors un punt a davant en l'electrònic (37-38).



L'Artés obre forat a la represaEn la segona meitat, els locals van seguir fent una defensa zonal però, a diferència de la primera part, els bagencs la van poder trencar amb més facilitat. Això els va permetre agafar una renda d'onze punts al final del tercer quart (52-63), que deixava el matx bastant encarrilat al seu favor. En els deu darrers minuts els targarins van acusar el cansament (tan sols van poder saltar a la pista set jugadors) i no van poder recuperar l'avantatge dels artesencs, que no van patir en cap moment per sumar un nou triomf. En la propera jornada de competició, el Club Bàsquet Artés visitarà la complicada pista del Pia Sabadell, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge 24 de novembre a partir de les sis de la tarda.