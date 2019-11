El 2.000 Viratges s'expandeix, amb més trams cronometrats, per Cardona i Puig-reig

La discoteca SevenSeven (abans Silenci) va acollir, anit, la presentació de la que serà la 59a edició del Ral·li 2.000 Viratges, el més veterà dels que es fan a Espanya, tot i que des de fa força anys es manté viu tot i puntuar per al Campionat Catalunya, del qual, enguany, serà la darrera prova puntuable aquest proper cap de setmana. El Biela Club Manresa, ja preveient per a l'any que ve una sonada 60a edició, ha dissenyat un ral·li de més ampli abast i amb més quilòmetres cronometrats, un total de 121.

Punts de connexió seran com sempre Artés (parc d'assistència), però també Cardona i Puig-reig, amb trams molts que no es feien des de fa diverses edicions. Així, només es repeteix de l'any passat el de Taurons (10,950 km). La resta són Aleny (9,800 km), Hostalnou (12,000 km), la Font (6,600 km), Galera (10,600 km) i Puig-reig (10,550 km).

Divendres, cap a 2/4 de 9 del vespre, es farà una presortida des de davant de Cal Xavi a Manresa; la prova pròpiament s'iniciarà dissabte a 2/4 de 9 del matí des d'Artés, i es tancarà cap a la mitja nit, amb l'entrega de premis a la discoteca SevenSeven.

En la presentació d'ahir hi van ser el reelegit president del Biela Club Manresa, Tony Ramos (amb junta renovada), la directora de cursa, Anna Cazorla, Oriol Julià, de la comissió de ral·lis de la Federació Catalana d'Automobilisme, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú. Cazorla va destacar les ganes que té de «veure els trams nous», i sobretot va incidir «en la seguretat del públic i dels pilots perquè tots plegats puguin gaudir d'un bon ral·li». El president Ramos va indicar que «aquest any teníem ganes de fer un ral·li diferent, amb més quilometratge i més trams de nit. En tot cas cal agrair tots els col·laboradors, en especial els ajuntaments que fan possible la celebració d'aquest ral·li». Julià va dir que «sempre es d'agrair la feina que fan entitats com en aquest cas el Biela Club Manresa, que sempre té ganes d'innovar. Com el president, agraeixo les facilitats dels ajuntaments en un moment en què cada cop costa més tenir permisos». I Massegú va indicar que «Manresa és una ciutat esportiva. Cada cap de setmana hi ha un esdeveniment de relleu. Per això vull agrair l'empenta del Biela i dels seus voluntaris en la celebració del ral·li».

Pel que fa a la participació destaquen noms com els d'Edu Pons, ja campió de Catalunya, Albert Orriols o el manresà Marià Parés.