El Memorial Villaplana de marxa atlètica, fidel a la cita amb el passeig Pere III

El passeig Pere III viurà diumenge la 13a edició del Memorial Enric Villaplana de marxa atlètica. i que organitza l'Avinent CA Manresa. La matinal s'iniciarà a les 10 h amb la cursa sub-16 i es tancarà al voltant del migdia amb els absoluts. Com ja es habitual, la prova manresana reunirà als millors especialistes catalans, tant en categoria masculina com femenina.

Aquest any no hi haurà la presència de la marxadora de l'Avinent CA Manresa Mar Juárez, doncs es troba concentrada a Sud-Àfrica per tal de preparar els importants compromisos que té pel proper any 2020. Cal destacar la participació del guanyador de la darrera edició, el marxador de l'AA Catalunya Mario Viñas –vigent campió de Catalunya de marxa en 20 km–. Tanmateix, es comptarà amb la presència de Marc Guerrero (ISS-L'Hospitalet), subcampió català en 20 km aquest 2019. En l'apartat femení, destaca la presència de Mireia Urrutia (CA Canaletes), 6a en el Campionat d'Europa sub-20 disputat aquest 2019 a Boras (Suècia) i subcampiona d'Espanya de 10 km marxa en ruta sub-20.

El circuit serà el que Manresa té homologat per la Federació Catalana per aquest esdeveniment, amb un traçat de 1.000 m al qual, els marxadors i marxadores, hauran d'anar donant voltes fins a complir amb la distància de les seves categories.