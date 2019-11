Mirambell arrenca la temporada amb una cinquena posició a Lake Placid

El pilot manresà Ander Mirambell s'ha estrenat aquest dimecres amb una cinquena posició en el debut d'aquesta temporada, en la prova de la Copa Amèrica disputat a l'estació estatunidenca de Lake Placid. En aquesta prova també hi ha intervingut un dels seus deixebles, Adrián Rodríguez, que hi ha finalitzat en el Top-20. En la prova femenina no va ha pogut fer el mateix la també manresana Paula Raul, que no podrà debutar fins a la cursa de la setmana que ve a Park City per culpa d'un cop que es va donar en un entrenament. Mirambell ha de tornar a competir en la cursa d'aquest dijous.

Després de la seva actuació va manifestar que «n'estic satisfet, però no content. M'hauria agradat lluitar per les medalles i hi he estat a prop. En la primera baixada he tingut un petit problema amb amb el casc. Se m'ha mogut en la zona final del circuit per un sotrac i no hi veia gaire bé. La segona ha estat millor, però en la sortida he trepitjat el trineu, m'he descompensat i no he caigut de miracle».

Un nivell més alt

La Copa Amèrica és una competició que Mirambell va guanyar el 2016 i que aquesta temporada ha millorat el nivell amb la participació de diversos olímpics i habituals en el Top-10 de la Copa del Món. «Ha estat una bona prova per veure on ens trobem de cara a la Copa del Món. Estem millor que l'any passat, falta un punt de velocitat en la sortida, però en el pilotatge algunes marques són molt bones».

Com a mínim, ha començat millor la temporada que la passada, en què va haver d'afrontar una lesió a l'esquena «que gairebé està oblidada». A més, ha hagut d'augmentar de cinc quilos el pes del seu trineu per adaptar-se a la nova reglamentació, que exigeix un pes combinat de 120 quilos.