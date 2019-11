El Bàsquet Manresa, amb vista al futur

Però el camí que segueix l'entitat, presidida per Sebastià Catllà, és molt positiu des del punt de vista professional, amb bons resultats en totes les categories, i pel que fa a la gran quantitat de persones que hi ha dins l'entitat perquè el Manresa tingui una gran estructura en el basquetbol base. Actualment, el Club Bàsquet Manresa 2015 té 47 entrenadors, preparadors físics i fisioterapeutes treballant perquè tot tiri endavant, amb 4 coordinadors, que són els principals gestors de la formació base del club. Segons el coordinador general, Ignasi Perramon, «la nostra formació no és només amb jugadors, també amb entrenadors, ja que d'aquí han sortit grans tècnics per al club».



Ser el més professional possible



La gran filosofia del Club Bàsquet Manresa 2015 és poder competir al màxim possible amb els recursos de què disposa l'entitat per tenir una formació base professional i amb mirada al futur.

Actualment, el club bagenc té 210 jugadors i aquesta temporada tornarà a lluitar per ser entre els millors del bàsquet català, com cada any, en totes les competicions. No només és un dels millors planters de Catalunya, sinó que a l'Estat també destaca.

Diversos jugadors del Manresa van amb les seleccions de categories inferiors estatals. No només hi participen, sinó que a vegades aconsegueixen ser dels més importants de l'equip. L'últim exemple és el del manresà Toni Naspler, que aquest estiu va formar part de la selecció espanyola sub-16 que va guanyar el Festival Olímpic de la Joventut a Bakú (l'Azerbaidjan) i l'europeu que va tenir lloc a Udine (Itàlia), sent un dels jugadors referent. «El seu èxit aquest estiu no només ho és a escala personal per a ell, sinó que suposa un gran triomf per al club», afirma Perramon. Considera que això els fa veure que el camí que s'està seguint al club és el correcte, i sense la tasca de l'equip tècnic del Manresa seria impossible viure aquestes situacions.

Els darrers anys, el Club Bàsquet Manresa 2015 se'l relaciona gairebé directament amb el nom del seu patrocinador principal: Catalana Occident. La relació entre l'empresa asseguradora i l'entitat manresana comença a ser de llarga durada i sembla que el vincle encara durarà uns quants anys més. «Creiem que la nostra associació beneficia ambdues parts, i per això volem seguir molts més anys com a companys de viatge», afegeix Perramon. Tot i que Catalana Occident n'és el patrocinador principal, el Club Bàsquet Manresa 2015 té altres espònsors, com és el cas de Garoina, Joysat i Sarsa Bages, a més del patrocini tècnic de Pentex, el qual comparteix amb el Baxi Manresa.

De cara als objectius d'aquesta temporada, Perramon deixa clar que no tenen una meta concreta ni proposicions quantificables, només continuar en la línia de treball i competició dels últims anys que ha fet del club un referent en formació base del basquetbol.