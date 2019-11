El Biela retalla el tram de La Guàrdia, a Puig-reig, corresponent al Ral·li 2.000 Viratges

Aquest dissabte es disputarà la 59a edició del Ral·li 2.000 Viratges, sota organització del Biela Club Manresa i puntuable per al campionat de Catalunya, amb un total de 12 quilòmetres cronometrats, la meitat dels quals es cobriran de nit. Un dels nous trams d'enguany és el de La Guàrdia, a Puig-reig. El Biela Club Manresa ha informat que s'ha escurçat el tram per l'oposició de veïns i propietaris a l'itinerari inicial.

Segons el comunicat que ha fet públic la junta del Biela Club Manresa, a través del seu compte de Twitter, s'ha arribat a aquesta decisió "pels incidents que hem viscut en el cap de setmana del 16 i 17 de novembre, durant la sessió de reconeixements. Després de vàries reunions amb els corresponents ajuntaments, alcaldes, veïns i persones afectades, ens veiem amb l'obligació de retallar el tram de La Guàrdia, ja que els propietaris i veïns no estan d'acord amb el transcurs de la prova per les seves carreteres. Aquest tram arrencarà a partir del control R5, allà estaran ubicades les ambulàncies, grues i cronometradors per prendre la sortida del tram. Per arribar a aquesta sortida, els equips participants hauran de fer el tram retallat com a enllaç per poder disputar el tram". L'horari de pas per La Gùardia és a les 19,56 i a les 23,19 hores.

El Biela afegeix que "es'ha hagut de renegociar una sortida airosa per totes les parts, i ens hem vist obligats a prendre aquesta decisió. En la part retallada hem constatat que no s'han respectat les normes de circulació i les normes de reconeixements. Hi ha signes clars de frenades per arribar massa ràpid a una corba contra-tram i molèsties creades als veïns. Per això, la junta del Biela, amb els veïns i ajuntaments, hem près aquesta decisió".

El 59è Ral·li 2000 Viratges tindrà aquest divendres una sortida protocol·lària al carrer Abat Oliba de Manresa, a partir de les 20,30 hores. La sortida oficial serà dissabte a partir de les 8,30 hores des del parc d'assistència d'Artés. La cursa finalitzarà a les dotze de la nit i el lliurament de premis es farà a la discoteca Seven Seven